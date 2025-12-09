O céu simplesmente desapareceu. A nuvem, compacta e pesada, estacionou sobre Piracicaba como se fosse uma imensa muralha flutuante, engolindo pontos de referência. O vento moderado que acompanhou o fenômeno derrubou ainda mais a sensação térmica, trazendo aquele friozinho úmido que anuncia mudança brusca de tempo.

A tarde desta terça-feira (9) em Piracicaba ficará registrada na memória de quem olhou para o céu. O dia, que já começara com chuva firme e clima ameno, ganhou um tom dramático quando um imenso bloco de nuvens densas e escuras avançou sobre a cidade, na chegada de uma frente fria, criando um cenário que muitos moradores descreveram como “sobrenatural” e “de filme de ficção”.

Apesar da chuva persistente desde a madrugada, a temperatura se manteve estável na casa dos 22ºC, com uma umidade relativa do ar de 96% — quase um aviso de que o céu estava prestes a desabar de vez.

Os meteorologistas explicam que a formação impressionante é resultado da chegada da frente fria prevista para esta semana, responsável pelo avanço das nuvens espessas que tomaram o horizonte e devem derrubar as temperaturas ao longo da noite e madrugada.

Para quem acompanhou a cena, ficou a estranha sensação de que a cidade, por alguns minutos, havia sido tomada por uma força da natureza imensa, silenciosa e inevitável — uma lembrança de que Piracicaba, entre chuva, vento e céu fechado, ainda vive momentos capazes de surpreender até os mais acostumados com as viradas repentinas do clima.