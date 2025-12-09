09 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba




CENA DE FILME

Bloco gigante de nuvens 'engole' e escurece Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/Pira1/JP
Em uma cena digna de filme, Piracicaba foi engolida pelo gigantesco bloco de nuvens, na tarde desta terça-feira.
 A tarde desta terça-feira (9) em Piracicaba ficará registrada na memória de quem olhou para o céu. O dia, que já começara com chuva firme e clima ameno, ganhou um tom dramático quando um imenso bloco de nuvens densas e escuras avançou sobre a cidade, na chegada de uma frente fria, criando um cenário que muitos moradores descreveram como “sobrenatural” e “de filme de ficção”.

VEJA MAIS

O céu simplesmente desapareceu. A nuvem, compacta e pesada, estacionou sobre Piracicaba como se fosse uma imensa muralha flutuante, engolindo pontos de referência. O vento moderado que acompanhou o fenômeno derrubou ainda mais a sensação térmica, trazendo aquele friozinho úmido que anuncia mudança brusca de tempo.

Apesar da chuva persistente desde a madrugada, a temperatura se manteve estável na casa dos 22ºC, com uma umidade relativa do ar de 96% — quase um aviso de que o céu estava prestes a desabar de vez.

Os meteorologistas explicam que a formação impressionante é resultado da chegada da frente fria prevista para esta semana, responsável pelo avanço das nuvens espessas que tomaram o horizonte e devem derrubar as temperaturas ao longo da noite e madrugada.

Para quem acompanhou a cena, ficou a estranha sensação de que a cidade, por alguns minutos, havia sido tomada por uma força da natureza imensa, silenciosa e inevitável — uma lembrança de que Piracicaba, entre chuva, vento e céu fechado, ainda vive momentos capazes de surpreender até os mais acostumados com as viradas repentinas do clima.

