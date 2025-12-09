09 de dezembro de 2025
ATENÇÃO

Desmoronamento atinge serra na região de Piracicaba após chuvas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O material atingiu parte da pista e causou bloqueio parcial de um trecho da via
O material atingiu parte da pista e causou bloqueio parcial de um trecho da via

Após as chuvas que atingiram a região de Piracicaba nesta terça-feira (9), um bloco de rocha desmoronou na serra de São Pedro durante a tarde. O material atingiu parte da pista e causou bloqueio parcial de um trecho da via.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes de atendimento e fiscalização foram acionadas para avaliar a situação no local e realizar a liberação da pista de forma segura.

Autoridades orientam motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e buscarem rotas alternativas sempre que possível.

A situação segue em monitoramento.
Esta matéria está em atualização.

