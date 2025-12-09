Após as chuvas que atingiram a região de Piracicaba nesta terça-feira (9), um bloco de rocha desmoronou na serra de São Pedro durante a tarde. O material atingiu parte da pista e causou bloqueio parcial de um trecho da via.
Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes de atendimento e fiscalização foram acionadas para avaliar a situação no local e realizar a liberação da pista de forma segura.
Autoridades orientam motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e buscarem rotas alternativas sempre que possível.
A situação segue em monitoramento.
Esta matéria está em atualização.