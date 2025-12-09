Uma simples colisão na avenida Dois Córregos, em Piracicaba, virou um espetáculo de violência e barbárie na noite deste sábado (7). Um motorista de um Chevrolet Onix, completamente fora de controle, partiu para cima do condutor de um VW Polo e o atacou com brutalidade, em uma cena digna de filme policial.
Segundo o motorista do Polo, ele mal teve tempo de descer do veículo — onde estava acompanhado da namorada, ferida na batida — quando o condutor do Onix avançou em total descontrole. O agressor desferiu um soco violento no rosto da vítima, que caiu imediatamente no asfalto.
No chão e atordoado, o homem ainda sofreu o momento mais chocante da noite: o motorista enfurecido pisou com força no ombro e até no pescoço da vítima, que não conseguiu reagir. O ataque deixou ferimentos e provocou pânico no local.
Após receber atendimento médico, o casal foi até a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência.O caso agora está sendo investigado e o agressor pode responder por lesão corporal e agressão grave no trânsito.