Além de levar um soco na cara, o homem foi derrubado pelo motorista em fúria, que ainda pisou no seu pescoço.

  Uma simples colisão na avenida Dois Córregos, em Piracicaba, virou um espetáculo de violência e barbárie na noite deste sábado (7). Um motorista de um Chevrolet Onix, completamente fora de controle, partiu para cima do condutor de um VW Polo e o atacou com brutalidade, em uma cena digna de filme policial.

Segundo o motorista do Polo, ele mal teve tempo de descer do veículo — onde estava acompanhado da namorada, ferida na batida — quando o condutor do Onix avançou em total descontrole. O agressor desferiu um soco violento no rosto da vítima, que caiu imediatamente no asfalto.

No chão e atordoado, o homem ainda sofreu o momento mais chocante da noite: o motorista enfurecido pisou com força no ombro e até no pescoço da vítima, que não conseguiu reagir. O ataque deixou ferimentos e provocou pânico no local.

Após receber atendimento médico, o casal foi até a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência.O caso agora está sendo investigado e o agressor pode responder por lesão corporal e agressão grave no trânsito.

