Ali, em um espaço apertado e sufocante, Andressa Fernanda Nenuncio, 39 anos, viveu seus últimos momentos ao lado de um companheiro que, segundo vizinhos, oscilava entre carinho e explosões de ciúme, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Horas mais tarde, aquele carro seria o ponto final de uma história que acabou tragicamente — e que agora reacende a discussão sobre o avanço alarmante dos feminicídios no interior paulista.

Na madrugada abafada desta segunda-feira (8), quando a cidade parecia adormecida em rotina, um drama silencioso se desenrolava dentro de um velho Fiat Uno estacionado nas ruas estreitas do antigo Cecap.

Conforme apuramos e notíciamos ontem em nosso portal e redes sociais, No início da noite de domingo (7), Andressa Fernanda e o companheiro haviam saído juntos para Sumaré. A aparência era de normalidade. Para muitos, mais um casal tentando driblar as diferenças da vida a dois. Mas, conforme apurações da Polícia Militar, o retorno para casa trouxe à tona uma discussão que se transformou em um conflito tenso e prolongado.

Quando o Fiat Uno parou na rua escura em Limeira, algo já havia se quebrado. Vozes se elevaram. Moradores relataram ter ouvido gritos, pedidos de socorro e frases interrompidas — sinais de uma mulher tentando resistir ao medo que crescia.

Uma equipe da PM fazia patrulhamento quando recebeu o primeiro alerta: moradores se aglomeravam na rua Antônio Menardi, apontando para um carro parado de forma estranha. Ao chegarem, os policiais encontraram uma cena que, segundo a corporação, jamais será esquecida pelos presentes. Andressa estava caída ao lado do veículo, gravemente ferida, enquanto o companheiro permanecia próximo, calado e cercado por moradores atônitos. Alguns choravam. Outros gritavam por ajuda. Muitos simplesmente não sabiam o que fazer diante da violência que tinham acabado de testemunhar.