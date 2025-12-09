A regional, que abrange os municípios de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho, apresentou retração de 12,6% nas exportações em comparação com o mesmo período de 2024. As vendas externas passaram de US$ 3.042,7 milhões para US$ 2.658,8 milhões. Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (62,9%), açúcares e produtos de confeitaria (7,1%) e produtos químicos orgânicos (6,8%). Os Estados Unidos lideraram como destino das exportações (44,1%), seguidos por Canadá (6%) e Argentina (5,3%).

A Diretoria Regional do CIESP Piracicaba registrou queda nas exportações e aumento nas importações no acumulado de janeiro a novembro de 2025, resultando em um saldo comercial negativo de US$ 497,1 milhões no período.

No mesmo período, as importações totalizaram US$ 3.155,9 milhões, alta de 5,7% em relação aos US$ 2.985,8 milhões registrados no ano anterior. As compras externas concentraram-se em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (50%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (15%) e veículos automóveis e tratores (12,9%). As principais origens foram Coreia do Sul (22,4%), Estados Unidos (22,2%) e China (17,5%).

Análise e perspectivas

Desde a entrada em vigor das novas tarifas, em 6 de agosto, o impacto sobre o fluxo exportador foi considerado moderado até novembro. Para o último mês do ano, é esperada uma readequação envolvendo contratos, prazos de entrega e ajustes logísticos, com o objetivo de mitigar os efeitos tarifários. Também está prevista a intensificação da prospecção de novos mercados, estratégia que tende a demandar mais tempo para consolidação.

A retração de 12,6% nas exportações nos primeiros onze meses confirma a tendência de queda observada ao longo de 2025. Com isso, a regional não deve superar os resultados do ano anterior — cenário semelhante ao de outras 16 das 39 diretorias do CIESP no estado. Já o aumento das importações acompanha a tendência de alta registrada em 32 diretorias.