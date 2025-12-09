09 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal

Bispo anuncia mudanças para 2026 na Diocese de Piracicaba; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca anunciou, nesta terça-feira (09), as nomeações e transferências de padres, diáconos e coordenadores de pastorais para o ano de 2026. O documento, divulgado pela Chancelaria do Bispado, reforça que as mudanças têm como objetivo “o bem pastoral e espiritual” das comunidades da Diocese de Piracicaba. Embora o início do ano não preveja a troca de párocos, cinco paróquias receberão novos vigários paroquiais — com destaque para Piracicaba, que concentra a maior parte das alterações. Dom Devair pediu que as comunidades acolham os novos religiosos “com grande generosidade”.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Novos vigários em Piracicaba

Três paróquias piracicabanas passarão a contar com diáconos que serão ordenados sacerdotes na sexta-feira (12). São eles:

  • Lucas Gomes de Sousa Farias Simões, que atuará como vigário paroquial na Paróquia São José;
  • Manollo Pereira de Oliveira, designado para a Paróquia Imaculado Coração de Maria;
  • Alisson Henrique Domingos, que será vigário da Paróquia Menino Jesus de Praga.

Além das mudanças envolvendo os diáconos transitórios, Piracicaba também terá movimentações entre padres já atuantes. O padre Rafael Yamashiro Arantes, atual vigário da Paróquia Menino Jesus de Praga, será transferido para a Paróquia Espírito Santo, em Rio Claro. Já o padre Everton Henrique Nucchi, da Paróquia Santa Teresinha, seguirá para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, também em Rio Claro.

Outro movimento atinge a região piracicabana: o diácono Carlos Donizete Ribeiro deixará a Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Paulicéia, e passará a exercer seu ministério na Paróquia Imaculada Conceição, em Piracicaba.

Novas coordenações de pastorais

Quatro pastorais diocesanas também terão novos responsáveis:

  • Pastoral de Música Litúrgica: frei Sebastião Reges dos Santos (CMES);
  • Pastoral da Educação e Ensino Religioso: padre Danilo Rasera Adorno;
  • Pastoral Afro-Brasileira: padre Luiz Carlos Aguiar Gregório (PODP);
  • Movimento Sacerdotal Mariano: padre Jean Rodolfo de Souza Martins.

A partir de fevereiro de 2026, a Região Pastoral Santa Bárbara terá novo coordenador: o padre Josenildo Carlos da Silva. As mudanças passam a valer no início de 2026 e devem orientar o planejamento pastoral em toda a Diocese de Piracicaba ao longo do ano.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários