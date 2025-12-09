O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca anunciou, nesta terça-feira (09), as nomeações e transferências de padres, diáconos e coordenadores de pastorais para o ano de 2026. O documento, divulgado pela Chancelaria do Bispado, reforça que as mudanças têm como objetivo “o bem pastoral e espiritual” das comunidades da Diocese de Piracicaba. Embora o início do ano não preveja a troca de párocos, cinco paróquias receberão novos vigários paroquiais — com destaque para Piracicaba, que concentra a maior parte das alterações. Dom Devair pediu que as comunidades acolham os novos religiosos “com grande generosidade”.

Novos vigários em Piracicaba

Três paróquias piracicabanas passarão a contar com diáconos que serão ordenados sacerdotes na sexta-feira (12). São eles: