A Diocese de Piracicaba deu início, no último domingo (16), à peregrinação da relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis — um fragmento de osso do jovem santo italiano conhecido como “padroeiro da internet”. A circulação do relicário integra as comemorações do Jubileu da Esperança, celebrado em 2025 pela Igreja Católica, e passará por paróquias das três regiões pastorais da cidade (P1, P2 e P3).

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A programação começou com missa presidida pelo bispo Dom Devair Araújo da Fonseca na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Região Pastoral P2. A relíquia permanecerá nessa região até 6 de dezembro, visitando as paróquias São Judas (19 e 20/11), São Dimas (21 e 22/11), São João Batista Precursor (23 e 24/11), Imaculado Coração de Maria (25 e 26/11), São Paulo Apóstolo (27 e 28/11), Santa Clara (29 e 30/11), São José, em Tupi (1 e 2/12), Sagrado Coração de Jesus, em Saltinho (3 e 4/12) e Santa Catarina (5 e 6/12).