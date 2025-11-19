A Diocese de Piracicaba deu início, no último domingo (16), à peregrinação da relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis — um fragmento de osso do jovem santo italiano conhecido como “padroeiro da internet”. A circulação do relicário integra as comemorações do Jubileu da Esperança, celebrado em 2025 pela Igreja Católica, e passará por paróquias das três regiões pastorais da cidade (P1, P2 e P3).
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Diocese de Piracicaba recebe relíquia de São Carlo Acutis
- Carlo Acutis: entenda relíquia recebida pela Diocese
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A programação começou com missa presidida pelo bispo Dom Devair Araújo da Fonseca na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Região Pastoral P2. A relíquia permanecerá nessa região até 6 de dezembro, visitando as paróquias São Judas (19 e 20/11), São Dimas (21 e 22/11), São João Batista Precursor (23 e 24/11), Imaculado Coração de Maria (25 e 26/11), São Paulo Apóstolo (27 e 28/11), Santa Clara (29 e 30/11), São José, em Tupi (1 e 2/12), Sagrado Coração de Jesus, em Saltinho (3 e 4/12) e Santa Catarina (5 e 6/12).
A partir do dia 7 de dezembro, a relíquia chega ao Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, na Região Pastoral P3, e seguirá para outras paróquias do mesmo setor. O roteiro termina em 28 de dezembro, na Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral, na Região Pastoral P1, às 10h30. A celebração marcará também o encerramento do Ano Jubilar da Esperança. Dom Devair presidirá missas nas igrejas jubilares à medida que a relíquia chega a cada região.
No final de outubro, o Jornal de Piracicaba noticiou a vinda da relíquia para a cidade. Segundo o bispo, a decisão de colocá-la em peregrinação foi motivada pelo interesse dos fiéis, que souberam da chegada da relíquia vinda de Assis, na Itália, onde está sepultado São Carlo Acutis. “Quando as pessoas souberam que a Diocese havia recebido a relíquia, começaram a perguntar onde poderiam venerá-la. Pensando nisso, decidimos que ela deveria peregrinar pelas paróquias”, explicou.
“É importante distinguir: veneração não é adoração. A veneração é o reconhecimento das virtudes de santidade daquela pessoa. A adoração é destinada somente a Deus”, afirmou o bispo.
A peregrinação da relíquia continuará em 2026, passando por paróquias de outras cidades pertencentes à Diocese, como Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro e Capivari. O bispo reforça que o objetivo é oferecer a todos os fiéis a oportunidade de apresentar suas orações diante da relíquia, fortalecendo a espiritualidade e o sentido de comunhão.