No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (09), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Homenagem a Mahle
A Academia Brasileira de Música (ABM) promove nesta terça-feira (09), uma sessão virtual em homenagem póstuma ao maestro, compositor e educador musical Ernst Mahle, falecido em maio deste ano. A cerimônia terá início às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube. O orador da sessão será o acadêmico Lutero Rodrigues, responsável por recordar a trajetória e o legado do maestro.
Ao fim da homenagem, a Cadeira nº 6 da ABM será declarada oficialmente vaga. A partir dessa data, os interessados terão 60 dias para enviar suas cartas de candidatura. A cadeira tem como fundador Antônio Garcia de Miranda Neto, como patrono o compositor Sigismund Neukomm e teve Mahle como seu último ocupante.
Espetáculo “Vivendo o mundo em 5...6...7 e 8!”
O espetáculo “Vivendo o mundo em 5...6...7 e 8!” será apresentado nesta terça-feira (09) no Teatro Vitória, em Limeira, convidando o público a embarcar em uma viagem intercultural por meio da dança. A performance une ritmos, estilos e tradições de países como Índia, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Japão e Egito, transformando o palco em uma celebração vibrante das identidades culturais do mundo. Cada coreografia representa histórias, símbolos e expressões típicas, revelando tanto a singularidade de cada povo quanto os laços que nos conectam enquanto humanidade.
Com direção artística de Soraia Cintra e Gisela Almeida, o espetáculo tem classificação livre, aproximadamente 90 minutos de duração e começa às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Teatro Vitória. É uma oportunidade de viver uma verdadeira volta ao mundo sem sair da poltrona — dançando com os olhos, a alma e o coração.
Amanhã: Inauguração do Museu de Odontologia de Piracicaba
Amanhã, quarta-feira (10), às 9h, será inaugurado o Museu de Odontologia de Piracicaba, que funcionará no prédio central da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, na Rua Dom Pedro II, no Centro. Idealizado pelo professor Fernando Coelho, o projeto é fruto de parceria entre diversas instâncias da Unicamp e apoio da APCD-Piracicaba, responsável por reunir, desde a década de 1960, um acervo que hoje soma cerca de 20 mil itens — entre instrumentos, equipamentos, mobiliário, fotografias e documentos que registram a evolução da Odontologia no Brasil e em Piracicaba.
Após décadas preservando esse material, o museu passou por diferentes sedes até que, em 2022, todo o acervo foi doado à Unicamp, que iniciou um amplo processo de revitalização em 2023. O novo espaço conta com exposições permanentes e temporárias, reservas técnicas, núcleo educativo e áreas de tratamento do acervo, reforçando o compromisso de valorizar a memória da profissão. Inaugurado no ano em que a Unicamp celebra 60 anos, o museu surge como um centro cultural aberto à comunidade, dedicado ao conhecimento, à preservação histórica e à promoção da saúde bucal.