No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta terça-feira (09), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A Academia Brasileira de Música (ABM) promove nesta terça-feira (09), uma sessão virtual em homenagem póstuma ao maestro, compositor e educador musical Ernst Mahle, falecido em maio deste ano. A cerimônia terá início às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube. O orador da sessão será o acadêmico Lutero Rodrigues, responsável por recordar a trajetória e o legado do maestro.

Ao fim da homenagem, a Cadeira nº 6 da ABM será declarada oficialmente vaga. A partir dessa data, os interessados terão 60 dias para enviar suas cartas de candidatura. A cadeira tem como fundador Antônio Garcia de Miranda Neto, como patrono o compositor Sigismund Neukomm e teve Mahle como seu último ocupante.

Espetáculo “Vivendo o mundo em 5...6...7 e 8!”