Idealizado pelo professor Fernando Coelho, o projeto envolve a Coordenadoria Geral da Unicamp, a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, o Centro de Memória-Unicamp (CMU) e a própria FOP, com apoio da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de Piracicaba (APCD-Piracicaba).

A cerimônia de inauguração do Museu de Odontologia de Piracicaba acontece nesta quarta-feira (10), às 9h, no prédio central da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, localizado na Rua Dom Pedro II, 627, Centro. O espaço passa a integrar oficialmente a estrutura da Universidade, após um processo de revitalização e transferência do acervo.

O novo museu reúne cerca de 20 mil itens que documentam a evolução da odontologia desde o fim do século 19, incluindo gabinetes, instrumentos, equipamentos auxiliares, fotografias e documentos. Entre os destaques, estão peças que retratam a trajetória das instituições formadoras da área na cidade: a Escola de Farmácia e Odontologia Washington Luiz/Prudente de Moraes, a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba e a própria FOP/Unicamp.

História e transformação

A origem do museu remonta à década de 1960, quando a APCD-Piracicaba iniciou a coleta de objetos e documentos relacionados à profissão. Em 1980, sob a gestão de Antônio Durval Oliveira Dorta, o projeto ganhou forma. A responsabilidade pelo museu foi assumida pela Drª Grace Harriet Clark Alvarez, que liderou a criação do espaço durante a inauguração da sede da APCD, em fevereiro daquele ano. Após sua morte em 1988, a instituição batizou o museu com seu nome em homenagem ao legado deixado.

Ao longo de mais de quatro décadas, o acervo ocupou diferentes sedes e contou com parcerias do Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba (SOPRE) e do Conselho Regional de Odontologia (CRO-SP). Em 2022, diante da dificuldade de preservação e do falecimento de seu último diretor, Reinaldo Salvego, a APCD doou integralmente os itens à Unicamp para garantir sua continuidade e ampliar o acesso público.