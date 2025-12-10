A cerimônia de inauguração do Museu de Odontologia de Piracicaba acontece nesta quarta-feira (10), às 9h, no prédio central da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, localizado na Rua Dom Pedro II, 627, Centro. O espaço passa a integrar oficialmente a estrutura da Universidade, após um processo de revitalização e transferência do acervo.
Idealizado pelo professor Fernando Coelho, o projeto envolve a Coordenadoria Geral da Unicamp, a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, o Centro de Memória-Unicamp (CMU) e a própria FOP, com apoio da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de Piracicaba (APCD-Piracicaba).
O novo museu reúne cerca de 20 mil itens que documentam a evolução da odontologia desde o fim do século 19, incluindo gabinetes, instrumentos, equipamentos auxiliares, fotografias e documentos. Entre os destaques, estão peças que retratam a trajetória das instituições formadoras da área na cidade: a Escola de Farmácia e Odontologia Washington Luiz/Prudente de Moraes, a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba e a própria FOP/Unicamp.
História e transformação
A origem do museu remonta à década de 1960, quando a APCD-Piracicaba iniciou a coleta de objetos e documentos relacionados à profissão. Em 1980, sob a gestão de Antônio Durval Oliveira Dorta, o projeto ganhou forma. A responsabilidade pelo museu foi assumida pela Drª Grace Harriet Clark Alvarez, que liderou a criação do espaço durante a inauguração da sede da APCD, em fevereiro daquele ano. Após sua morte em 1988, a instituição batizou o museu com seu nome em homenagem ao legado deixado.
Ao longo de mais de quatro décadas, o acervo ocupou diferentes sedes e contou com parcerias do Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba (SOPRE) e do Conselho Regional de Odontologia (CRO-SP). Em 2022, diante da dificuldade de preservação e do falecimento de seu último diretor, Reinaldo Salvego, a APCD doou integralmente os itens à Unicamp para garantir sua continuidade e ampliar o acesso público.
O trabalho de revitalização começou em janeiro de 2023, conduzido pela ProEEC, pela FOP e pelo Centro de Memória-Unicamp. A equipe realizou triagem, inventário, conservação e organização técnica do material. Uma comissão da FOP colaborou com diagnósticos, seleção do acervo e elaboração do projeto para implantação das exposições.
Novo espaço e missão
O Museu da Odontologia da FOP/Unicamp agora conta com exposições permanentes e temporárias, reservas técnicas, área de tratamento de acervo e um núcleo educativo voltado à comunidade. Além de preservar a história da profissão, o espaço busca aproximar o público da universidade e fortalecer o patrimônio histórico de Piracicaba.
A inauguração acontece no ano em que a Unicamp completa 60 anos, reforçando o papel institucional na valorização da ciência, da educação e da memória.