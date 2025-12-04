04 de dezembro de 2025
CULTURA

ABM realiza homenagem póstuma ao maestro Ernst Mahle

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JP

A Academia Brasileira de Música (ABM) promoverá, na próxima terça-feira (09), uma sessão virtual em homenagem póstuma ao maestro, compositor e educador musical Ernst Mahle, falecido em maio deste ano. A cerimônia terá início às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube. O orador da sessão será o acadêmico Lutero Rodrigues, responsável por recordar a trajetória e o legado do maestro.

Ao fim da homenagem, a Cadeira nº 6 da ABM será declarada oficialmente vaga. A partir dessa data, os interessados terão 60 dias para enviar suas cartas de candidatura. A cadeira tem como fundador Antônio Garcia de Miranda Neto, como patrono o compositor Sigismund Neukomm e teve Mahle como seu último ocupante.

A transmissão pode ser acompanhada pelo link disponibilizado pela Academia.

