Dezembro costuma ser um dos períodos mais movimentados para as distribuidoras, e 2025 não foge à regra. Com produções aguardadas, continuações de franquias de sucesso e refilmagens de clássicos do terror, a agenda do mês oferece opções para todos os públicos. A variedade de gêneros e a estratégia de estreias próximas às férias tornam o fim de ano um momento ideal para quem quer aproveitar a telona. A seguir, confira os principais filmes que chegam aos cinemas brasileiros ao longo do mês.
Estreias – 4 de dezembro
Foi Apenas um Acidente
Dirigido por Jafar Panahi, o suspense acompanha Vahid, um mecânico que acredita ter reconhecido na rua um dos homens responsáveis por torturá-lo no passado. Obcecado pela possibilidade de finalmente obter respostas, ele sequestra o suspeito e tenta confirmar suas memórias fragmentadas, guiado apenas por traços físicos e pelo som incomum da prótese do desconhecido. O filme discute trauma, justiça e as armadilhas da lembrança.
Twinless – Um Gêmeo a Menos
O drama acompanha Roman após a morte do irmão gêmeo. Desorientado por um luto que desafia sua identidade, ele encontra apoio inesperado em Dennis, conhecido durante um grupo de ajuda emocional. A amizade entre os dois se transforma no coração da narrativa, conduzida por Dylan O'Brien em uma atuação marcada pela sensibilidade.
Five Nights at Freddy’s 2
Um ano depois dos eventos que assombraram Mike e Abby, as histórias sobre os animatrônicos ganham ainda mais força. Agora adolescente, Abby quer compreender de vez o que aconteceu naquele lugar, enquanto Mike tenta manter a irmã segura. A sequência amplia o universo da franquia e promete novas ameaças, mantendo o clima de terror e mistério.
Estreias – 11 de dezembro
Natal Sangrento
O clássico do terror dos anos 1980 ganha nova interpretação, desta vez com tom mais psicológico. Billy cresce tentando lidar com um trauma de infância, mas sua tentativa de seguir em frente se desfaz à medida que ele adota a figura de um Papai Noel violento, desencadeando uma série de ataques. A refilmagem aposta em atmosfera tensa e abordagem mais profunda dos impactos emocionais da violência.
Perfeitos Desconhecidos
A versão brasileira da trama que percorreu diversos países acompanha um grupo de amigos reunido para um jantar. A brincadeira de deixar celulares sobre a mesa e expor todas as notificações recebidas transforma a noite em um desastre anunciado. Segredos vêm à tona, alianças se desfazem e o encontro se torna um retrato da intimidade exposta pela tecnologia.
Estreias – 18 de dezembro
Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul
A nova aventura de Tainá leva o público a acompanhar sua jornada pela floresta em busca de um artefato lendário. A produção valoriza elementos da cultura indígena, reforça a importância da preservação ambiental e aposta em narrativa acessível às crianças, mas com apelo universal.
Avatar: Fogo e Cinzas
James Cameron retorna ao universo de Pandora com a terceira parte da franquia. O filme apresenta novas regiões e costumes dos Na’vi, além de aprofundar conflitos já estabelecidos. Com expectativa de alto impacto visual, a obra promete outra experiência grandiosa nas telas.
Estreias – 25 de dezembro
Asa Branca – A Voz da Arena
A cinebiografia revisita a história do locutor que revolucionou os rodeios no Brasil. Interpretado por Felipe Simas, Asa Branca ganha retrato que intercala momentos marcantes da carreira com os bastidores de sua vida pessoal, destacando seu carisma, ousadia e influência cultural.
Anaconda
A nova versão do clássico de 1997 aposta no humor e na ação para apresentar a história a uma nova geração. O filme brinca com os exageros do original, renovando a trama e acrescentando ritmo acelerado, sem abandonar o clima de aventura na selva.