Ao abordar a ex-presidiária durante um passeio, o usuário pediu uma fotografia. Ferrari relatou que ela foi atenciosa e perguntou sobre seu local de residência. O internauta ainda fez um comentário jocoso sobre a conversa, mencionando que sentiu receio durante o encontro.

Uma foto de Elize Matsunaga circulando ao lado de um internauta gerou repercussão nas redes sociais. Um vídeo publicado no TikTok neste domingo (7) por um homem identificado como Bruno Ferrari, que a encontrou em Franca, no interior de São Paulo, trouxe detalhes sobre a ex-detenta. Elize voltou a ganhar destaque público recentemente por ser tema da série documental “Tremembé”, veiculada no Prime Video.

Bruno Ferrari descreveu o contato: “Ela foi fofa, muito simpática comigo e com minha tia. Eu gelei, porque sou muito fã dela. Mas foi isso, deu certo e ela seguiu a vida dela”.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O que ela está fazendo após sair da prisão

Elize Matsunaga ganhou notoriedade nacional após o assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, então CEO da Yoki Alimentos, em 2012. Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, ela obteve redução da pena e cumpre atualmente o restante em regime de liberdade condicional.

Após ser solta, a ex-detenta chegou a exercer a profissão de motorista por aplicativos. Segundo o internauta que a encontrou em Franca, Elize teria estabelecido um empreendimento focado na confecção de roupas para animais de estimação, utilizando a habilidade de costura que desenvolveu durante o período de reclusão em Tremembé.