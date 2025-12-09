09 de dezembro de 2025
POLÊMICA

Dentistas passam a poder prescrever Ozempic a pacientes; entenda

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Foto: Freepik
Profissionais manifestam preocupações sobre os riscos, a responsabilidade clínica e a possibilidade de uso inadequado
Profissionais manifestam preocupações sobre os riscos, a responsabilidade clínica e a possibilidade de uso inadequado

A ANVISA autorizou recentemente a inclusão do medicamento Mounjaro (tirzepatida) no tratamento da apneia obstrutiva do sono em pacientes com obesidade. Esta decisão, respaldada pela Lei nº 5.081/66, que permite a indicação de medicamentos por cirurgiões-dentistas dentro de sua área de atuação, conferiu a estes profissionais, especialmente os da odontologia do sono, a prerrogativa legal de prescrever a tirzepatida.

VEJA MAIS:

A mudança regulatória gerou um intenso debate na área da saúde. Profissionais manifestam preocupações sobre os riscos, a responsabilidade clínica e a possibilidade de uso inadequado da nova autorização na prática odontológica.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconhece a validade legal da prescrição. Contudo, a entidade sublinha que a tirzepatida é um fármaco sistêmico de alto impacto metabólico, historicamente empregado no manejo de diabetes e obesidade. Por essa razão, o CFO enfatiza que a permissão de prescrição é estritamente vinculada ao tratamento odontológico da apneia e não deve ser interpretada como uma autorização irrestrita ou incondicional.

O Conselho reforça a necessidade de o dentista possuir capacitação técnica para avaliar o estado de saúde geral do paciente, compreender as interações medicamentosas e, preferencialmente, integrar uma equipe multidisciplinar. A atuação coordenada com médicos do sono, endocrinologistas e nutricionistas é considerada a abordagem mais segura.

Preocupações com Riscos Sistêmicos e Bucais

A principal reserva de especialistas reside nos riscos sistêmicos inerentes à tirzepatida. Efeitos adversos incluem náuseas, vômitos, alterações gastrointestinais, perda de peso rápida, potencial risco de pancreatite e variações na glicemia. Pacientes com obesidade frequentemente utilizam múltiplos medicamentos, elevando o risco de interações que demandam conhecimento técnico aprofundado para manejo seguro.

Adicionalmente, os efeitos colaterais como desidratação, refluxo gastroesofágico e vômitos podem ter impacto direto na saúde bucal, podendo ocasionar:

  • Boca seca (xerostomia).
  • Erosão dentária.
  • Aumento da vulnerabilidade a cáries.
  • Apelo por Rigor e Interdisciplinaridade


A cirurgiã-dentista Rayane Tindo manifestou cautela em relação à liberação. Ela questiona a formação da categoria para o manejo de um medicamento com complexidade metabólica. "A tirzepatida é um medicamento potente, com efeitos sistêmicos importantes. Não acredito que todos os dentistas estejam preparados para lidar com os riscos metabólicos e clínicos que ele envolve," afirmou Tindo, ao portal Correio Brasiliense, destacando que o tratamento da apneia exige acompanhamento médico e não pode se restringir à emissão de uma receita.

Para Tindo, o papel tradicional do dentista no tratamento da apneia está concentrado no uso de dispositivos intraorais e no manejo das vias aéreas, e não no controle metabólico de quadros como obesidade ou resistência insulínica. A profissional salientou que a indicação do fármaco não deve ter finalidade estética.

Apesar de reconhecer a prerrogativa de prescrição, Tindo sugere a adoção de limites claros. Ela argumenta que a formação em Odontologia é insuficiente para o manejo de medicamentos de alta complexidade metabólica, exigindo certificações específicas em odontologia do sono e integração formal com médicos. A profissional também alerta para o risco de banalização da prática.

Para mitigar esses riscos, são propostas medidas como:

  • Estabelecimento de protocolos clínicos rígidos.
  • Fiscalização ética mais apurada.
  • Exigência de certificações complementares.
  • Atuação em contexto interdisciplinar com um médico responsável pelo quadro sistêmico do paciente.
Responsabilidade ampliada do profissional

O CFO reafirma que a autonomia do cirurgião-dentista deve ser exercida com responsabilidade ampliada. A entidade reitera que o Mounjaro tem indicação exclusiva para pacientes obesos com apneia, uma condição que, em geral, está associada a comorbidades que requerem atenção especializada.

"O cirurgião-dentista pode prescrever o Mounjaro, mas deve lembrar-se de que com grandes conquistas vêm grandes responsabilidades," disse a conselheira federal Bianca Zambiasi, também ao CB. Ela ressaltou que é dever do profissional assegurar o diagnóstico e a prescrição corretos.

O Conselho conclui que a atuação isolada não é a melhor conduta e que o acompanhamento multidisciplinar é a forma mais eficaz para garantir a segurança do paciente.

