A mudança regulatória gerou um intenso debate na área da saúde. Profissionais manifestam preocupações sobre os riscos, a responsabilidade clínica e a possibilidade de uso inadequado da nova autorização na prática odontológica.

A ANVISA autorizou recentemente a inclusão do medicamento Mounjaro (tirzepatida) no tratamento da apneia obstrutiva do sono em pacientes com obesidade. Esta decisão, respaldada pela Lei nº 5.081/66, que permite a indicação de medicamentos por cirurgiões-dentistas dentro de sua área de atuação, conferiu a estes profissionais, especialmente os da odontologia do sono, a prerrogativa legal de prescrever a tirzepatida.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconhece a validade legal da prescrição. Contudo, a entidade sublinha que a tirzepatida é um fármaco sistêmico de alto impacto metabólico, historicamente empregado no manejo de diabetes e obesidade. Por essa razão, o CFO enfatiza que a permissão de prescrição é estritamente vinculada ao tratamento odontológico da apneia e não deve ser interpretada como uma autorização irrestrita ou incondicional.

O Conselho reforça a necessidade de o dentista possuir capacitação técnica para avaliar o estado de saúde geral do paciente, compreender as interações medicamentosas e, preferencialmente, integrar uma equipe multidisciplinar. A atuação coordenada com médicos do sono, endocrinologistas e nutricionistas é considerada a abordagem mais segura.

Preocupações com Riscos Sistêmicos e Bucais

A principal reserva de especialistas reside nos riscos sistêmicos inerentes à tirzepatida. Efeitos adversos incluem náuseas, vômitos, alterações gastrointestinais, perda de peso rápida, potencial risco de pancreatite e variações na glicemia. Pacientes com obesidade frequentemente utilizam múltiplos medicamentos, elevando o risco de interações que demandam conhecimento técnico aprofundado para manejo seguro.