A Receita Federal registrou crescimento de fraudes que utilizam informações pessoais de contribuintes para simular cobranças. Criminosos têm usado nome, CPF e endereço de cidadãos na criação de páginas que imitam notificações do órgão.

Os golpes são enviados por WhatsApp, SMS e e-mail com links que direcionam o usuário a sites que copiam elementos visuais do Portal Gov.br, como símbolos oficiais e estrutura gráfica. Os dados reais inseridos nas falsas notificações visam aumentar a credibilidade da cobrança.

Receita Federal alerta sobre falso envio de mensagens