07 de dezembro de 2025
FIM DOS IMPLANTES?

Medicamento inovador pode permitir o crescimento de novos dentes

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Pesquisadores japoneses deram um passo decisivo em direção a um tratamento considerado revolucionário pela odontologia: um medicamento capaz de estimular o crescimento de novos dentes em pessoas que sofreram perdas ao longo da vida.

A iniciativa, desenvolvida por especialistas do Hospital Kitano, em Osaka, em parceria com a Universidade de Kyoto, entrou oficialmente na fase de testes clínicos em humanos. A expectativa é de que, caso os resultados se confirmem, o remédio seja liberado para uso amplo antes do fim da década.

A pesquisa é conduzida por um grupo liderado por Katsu Takahashi, responsável pelo setor de odontologia e cirurgia oral do Hospital Kitano. A equipe investiga há vários anos os mecanismos biológicos envolvidos na formação dos dentes, com foco especial nos efeitos de proteínas que influenciam esse processo.

Em um trabalho publicado em 2021 na revista Scientific Reports, os cientistas apresentaram evidências obtidas em camundongos que mostraram que interromper a ação da proteína USAG-1 pode reativar o desenvolvimento de dentes.

Como funciona a técnica de regeneração

Os avanços mais recentes da pesquisa, obtidos em 2024, vieram de testes realizados em diferentes modelos animais, no qual o tratamento conseguiu promover o surgimento de estruturas dentárias completas.

Com esses resultados, os pesquisadores decidiram iniciar a avaliação em seres humanos, etapa considerada fundamental para medir a eficácia e a segurança do composto.

Em declarações concedidas em 2023, Takahashi destacou que a proposta do medicamento é oferecer uma alternativa aos métodos tradicionais, como implantes e próteses, permitindo que pessoas que perderam dentes em razão de envelhecimento, traumas ou condições genéticas possam recuperar a dentição natural.

Segundo o pesquisador, a terapia pode transformar radicalmente a forma como a odontologia trata casos de perda dentária, caso alcance o desempenho esperado durante os testes.

