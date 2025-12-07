Pesquisadores japoneses deram um passo decisivo em direção a um tratamento considerado revolucionário pela odontologia: um medicamento capaz de estimular o crescimento de novos dentes em pessoas que sofreram perdas ao longo da vida.

A iniciativa, desenvolvida por especialistas do Hospital Kitano, em Osaka, em parceria com a Universidade de Kyoto, entrou oficialmente na fase de testes clínicos em humanos. A expectativa é de que, caso os resultados se confirmem, o remédio seja liberado para uso amplo antes do fim da década.

A pesquisa é conduzida por um grupo liderado por Katsu Takahashi, responsável pelo setor de odontologia e cirurgia oral do Hospital Kitano. A equipe investiga há vários anos os mecanismos biológicos envolvidos na formação dos dentes, com foco especial nos efeitos de proteínas que influenciam esse processo.