Pesquisadores japoneses deram um passo decisivo em direção a um tratamento considerado revolucionário pela odontologia: um medicamento capaz de estimular o crescimento de novos dentes em pessoas que sofreram perdas ao longo da vida.
A iniciativa, desenvolvida por especialistas do Hospital Kitano, em Osaka, em parceria com a Universidade de Kyoto, entrou oficialmente na fase de testes clínicos em humanos. A expectativa é de que, caso os resultados se confirmem, o remédio seja liberado para uso amplo antes do fim da década.
A pesquisa é conduzida por um grupo liderado por Katsu Takahashi, responsável pelo setor de odontologia e cirurgia oral do Hospital Kitano. A equipe investiga há vários anos os mecanismos biológicos envolvidos na formação dos dentes, com foco especial nos efeitos de proteínas que influenciam esse processo.
VEJA MAIS:
- Colisão violenta deixa feridos na Cornélio Pires em Piracicaba
- VÍDEO | Abuso sexual: Vice-diretor de escola estadual é preso
- Após esfaquear e matar esposa queimada, idoso morre com cachorro
Em um trabalho publicado em 2021 na revista Scientific Reports, os cientistas apresentaram evidências obtidas em camundongos que mostraram que interromper a ação da proteína USAG-1 pode reativar o desenvolvimento de dentes.
Como funciona a técnica de regeneração
Os avanços mais recentes da pesquisa, obtidos em 2024, vieram de testes realizados em diferentes modelos animais, no qual o tratamento conseguiu promover o surgimento de estruturas dentárias completas.
Com esses resultados, os pesquisadores decidiram iniciar a avaliação em seres humanos, etapa considerada fundamental para medir a eficácia e a segurança do composto.
Em declarações concedidas em 2023, Takahashi destacou que a proposta do medicamento é oferecer uma alternativa aos métodos tradicionais, como implantes e próteses, permitindo que pessoas que perderam dentes em razão de envelhecimento, traumas ou condições genéticas possam recuperar a dentição natural.
Segundo o pesquisador, a terapia pode transformar radicalmente a forma como a odontologia trata casos de perda dentária, caso alcance o desempenho esperado durante os testes.