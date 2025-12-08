Nascida em Belo Horizonte, Luana passou parte de sua infância em Niterói e, ainda adolescente, mudou-se para Joinville.

Luana Lopes Lara, de 29 anos, tornou-se recentemente reconhecida como a bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna sem herança.

Luana é cofundadora da startup americana Kalshi, uma plataforma de mercados de previsões regulada. Diferente de apostas tradicionais, a Kalshi opera como uma bolsa de valores de eventos: os usuários negociam contratos “sim” ou “não” sobre o desfecho de acontecimentos futuros, como indicadores econômicos, clima, eventos culturais, eleições e outros.

Se o evento previsto ocorrer, o contrato paga um valor fixo; se não, não há retorno. O preço dos contratos reflete a probabilidade atribuída pelo mercado.

O marco de 2025 e a valorização

Em dezembro de 2025, a Kalshi captou US$ 1 bilhão em rodada de investimentos, o que elevou sua avaliação para US$ 11 bilhões. Com esse valuation, a participação de Luana passou a equivaler a cerca de US$ 1,3 bilhão, o que a credenciou como bilionária “self-made”.