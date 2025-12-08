Luana Lopes Lara, de 29 anos, tornou-se recentemente reconhecida como a bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna sem herança.
Nascida em Belo Horizonte, Luana passou parte de sua infância em Niterói e, ainda adolescente, mudou-se para Joinville.
A empresa: Kalshi
Luana é cofundadora da startup americana Kalshi, uma plataforma de mercados de previsões regulada. Diferente de apostas tradicionais, a Kalshi opera como uma bolsa de valores de eventos: os usuários negociam contratos “sim” ou “não” sobre o desfecho de acontecimentos futuros, como indicadores econômicos, clima, eventos culturais, eleições e outros.
Se o evento previsto ocorrer, o contrato paga um valor fixo; se não, não há retorno. O preço dos contratos reflete a probabilidade atribuída pelo mercado.
O marco de 2025 e a valorização
Em dezembro de 2025, a Kalshi captou US$ 1 bilhão em rodada de investimentos, o que elevou sua avaliação para US$ 11 bilhões. Com esse valuation, a participação de Luana passou a equivaler a cerca de US$ 1,3 bilhão, o que a credenciou como bilionária “self-made”.
Esse crescimento acelerado também colocou a Kalshi entre as empresas mais valorizadas em seu segmento.
O modelo de negócio da Kalshi
A plataforma permite que usuários comprem e vendam contratos sobre a probabilidade de determinados eventos ocorrerem — por exemplo: “uma determinada lei será aprovada?”, “a inflação dos EUA ultrapassará um valor X?”, “um clima extremo acontecerá até certa data?”.
O funcionamento é semelhante ao de uma bolsa de valores; o preço dos contratos flutua conforme a demanda e a percepção de risco. Quando o evento se confirma, os contratos acertados pagam um valor fixo.
A empresa afirma atuar em conformidade com regulação dos EUA e classifica esses contratos como uma nova classe de ativos financeiros, com negociação aberta tanto para investidores institucionais quanto para pessoas físicas.
A trajetória de Luana
Antes da Kalshi, Luana estudou no Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde se formou em Ciência da Computação e Matemática.
Ela trabalhou em empresas financeiras antes de fundar a Kalshi, o que lhe deu experiência no mercado financeiro.
A startup foi criada em 2018, com o objetivo de criar uma “bolsa de eventos” — um mercado em que probabilidades de acontecimentos futuros são transformadas em contratos negociáveis.
Significado do marco
O fato de uma pessoa de 29 anos, de origem brasileira, alcançar o status de bilionária por meio de sua própria iniciativa chama atenção no cenário global. A história de Luana representa uma das viradas recentes de uma economia global em que mercados de previsões, finanças e tecnologia convergem.
A ascensão da Kalshi também evidencia a crescente demanda por instrumentos financeiros inovadores que permitem especulação — ou previsões — sobre eventos futuros, com participação de investidores privados e institucionais.