Uma simples transferência médica virou uma cena digna de "pegadinha" — com uma história triste de dependência química ao fundo. Um paciente de 47 anos surpreendeu uma equipe de socorristas ao pular da ambulância em movimento, na tarde deste sábado (6), enquanto o veículo cruzava o Túnel Zuzu Angel, na zona sul do Rio de Janeiro.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o homem, que é usuário de drogas e estava sendo levado do CER Barra para o CAPS Maria do Socorro, na Rocinha, parecia calmo durante o trajeto. Mas essa tranquilidade durou pouco. Em um momento de distração da equipe, o paciente armou um verdadeiro “golpe de fuga”, destravou a porta traseira e saltou para a rua antes que alguém pudesse dizer “não faça isso!”.
O susto foi imediato. A ambulância precisou parar às pressas, e os profissionais correram para resgatar o homem, que, apesar do salto acrobático inesperado, não sofreu ferimentos graves e nem foi atropelado devido à percepção de alguns motoboys que transitavam no trecho.
Após ser contido novamente — desta vez com vigilância reforçada —, ele foi colocado de volta na ambulância e a transferência prosseguiu. De acidente com a informação, após chegar no CAPS, o paciente tomou um banho, trocou de roupa e circulou pelo local como se nada tivesse acontecido. Horas depois, decidiu sair sozinho da unidade, encerrando a saga com a mesma espontaneidade com que abriu a porta da ambulância.
A SMS informou que a equipe seguiu todos os protocolos e que o caso será avaliado internamente. Nos bastidores, profissionais ainda tentam entender como o homem conseguiu agir tão rápido dentro de um veículo que, teoricamente, só deveria abrir após uma parada segura.