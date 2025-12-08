Uma simples transferência médica virou uma cena digna de "pegadinha" — com uma história triste de dependência química ao fundo. Um paciente de 47 anos surpreendeu uma equipe de socorristas ao pular da ambulância em movimento, na tarde deste sábado (6), enquanto o veículo cruzava o Túnel Zuzu Angel, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o homem, que é usuário de drogas e estava sendo levado do CER Barra para o CAPS Maria do Socorro, na Rocinha, parecia calmo durante o trajeto. Mas essa tranquilidade durou pouco. Em um momento de distração da equipe, o paciente armou um verdadeiro “golpe de fuga”, destravou a porta traseira e saltou para a rua antes que alguém pudesse dizer “não faça isso!”.

O susto foi imediato. A ambulância precisou parar às pressas, e os profissionais correram para resgatar o homem, que, apesar do salto acrobático inesperado, não sofreu ferimentos graves e nem foi atropelado devido à percepção de alguns motoboys que transitavam no trecho.