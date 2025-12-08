A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum realizaram no sábado (6) o concerto “Glória!”, com obras de Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair e Jean-Baptiste Lully.
O evento foi aberto ao público e ocorreu na Società Italiana de Mutuo Soccorso, localizada na Rua Dom Pedro I, 781. Toda a capacidade do local foi ocupada durante a apresentação.
A iniciativa fez parte da agenda cultural da OBP e reuniu interessados na música barroca produzida na Europa entre os séculos XVII e XVIII.