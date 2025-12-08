Terminam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso da Caixa voltado a profissionais de nível superior. A seleção oferta 184 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva.

Quem pode participar e quais os cargos

O edital contempla seis carreiras distintas — com destaque para as áreas de engenharia e arquitetura, além da possibilidade de ingresso como médico do trabalho.

Cargo / Área Vagas imediatas Salário inicial