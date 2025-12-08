Terminam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso da Caixa voltado a profissionais de nível superior. A seleção oferta 184 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva.
Quem pode participar e quais os cargos
O edital contempla seis carreiras distintas — com destaque para as áreas de engenharia e arquitetura, além da possibilidade de ingresso como médico do trabalho.
Cargo / Área Vagas imediatas Salário inicial
* Arquiteto 36 | R$ 16.495,00
* Engenheiro Civil 103 | R$ 16.495,00
* Engenheiro Eletricista 13 | R$ 16.495,00
* Engenheiro Mecânico 5 | R$ 16.495,00
* Segurança do Trabalho 3 | R$ 16.495,00
* Médico do Trabalho 24 | R$ 12.371,00
* Salários variam de acordo com o cargo e jornada de trabalho.
Benefícios e inclusão social
Além do salário, os contratados contarão com vantagens como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
O concurso também segue as cotas de inclusão: há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), candidatos negros (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).
Cronograma e etapas
Inscrições: até 8 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora Fundação Cesgranrio.
Taxa de inscrição: R$ 68 — com possibilidade de isenção para candidatos elegíveis.
Provas objetivas e discursivas: previstas para 1º de fevereiro de 2026.
Etapas do processo seletivo: prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos, verificação de cotas e exames admissionais.
Como participar
Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio — onde está disponível o edital completo com orientações sobre documentação, requisitos de formação e etapas do concurso.