08 de dezembro de 2025
Concurso da Caixa: inscrição até hoje; salários de até R$ 16 mil

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Terminam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso da Caixa voltado a profissionais de nível superior. A seleção oferta 184 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva.

Quem pode participar e quais os cargos

O edital contempla seis carreiras distintas — com destaque para as áreas de engenharia e arquitetura, além da possibilidade de ingresso como médico do trabalho.

Cargo / Área              Vagas imediatas    Salário inicial             

* Arquiteto                             36             | R$ 16.495,00 
* Engenheiro Civil                  103            | R$ 16.495,00 
* Engenheiro Eletricista          13             | R$ 16.495,00 
* Engenheiro Mecânico          5               | R$ 16.495,00 
* Segurança do Trabalho        3               | R$ 16.495,00 
* Médico do Trabalho             24             | R$ 12.371,00

* Salários variam de acordo com o cargo e jornada de trabalho.

Benefícios e inclusão social

Além do salário, os contratados contarão com vantagens como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O concurso também segue as cotas de inclusão: há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), candidatos negros (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%).

Cronograma e etapas

Inscrições: até 8 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora Fundação Cesgranrio. 
Taxa de inscrição:  R$ 68 — com possibilidade de isenção para candidatos elegíveis. 
Provas objetivas e discursivas:  previstas para 1º de fevereiro de 2026. 
Etapas do processo seletivo: prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos, verificação de cotas e exames admissionais.

Como participar

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio — onde está disponível o edital completo com orientações sobre documentação, requisitos de formação e etapas do concurso.

