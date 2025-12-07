Após uma madrugada relativamente tranquila, o domingo vai ser de "torrar o juízo" nas próximas horas em Piracicaba.

Bastou o sol apontar que começou o calor. Depois das 9h, a temperatura bem ganhando força de verdade. Em poucos minutos, a cidade vai virando um forno aberto: 29°C nesta manhã e, entre 12h e 15h, o ápice — 34°C na sombra, com umidade despencando para 43% a 37%.O vento? Só um sopro quente vindo do norte e noroeste, com rajadas de 11 km/h que não refrescam.Chuva? Ainda é zero. Nula. Nem sinal.