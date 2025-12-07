07 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIA QUENTE

Clima de domingo deve 'ferver' nas próximas horas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudinho Coradini/Pira1/JP
O domingo com o belo céu azul vai ter clima bem quente nas próximas horas em Piracicaba
O domingo com o belo céu azul vai ter clima bem quente nas próximas horas em Piracicaba

 Após uma madrugada relativamente tranquila, o domingo vai ser de "torrar o juízo" nas próximas horas em Piracicaba.

VEJA MAIS

Bastou o sol apontar que começou o calor. Depois das 9h, a temperatura bem ganhando força de verdade. Em poucos minutos, a cidade vai virando um forno aberto: 29°C nesta manhã e, entre 12h e 15h, o ápice — 34°C na sombra, com umidade despencando para 43% a 37%.O vento? Só um sopro quente vindo do norte e noroeste, com rajadas de 11 km/h que não refrescam.Chuva? Ainda é zero. Nula. Nem sinal.

No fim da tarde, o clima pode mudar o tom: com a possibilidade de nuvens mais pesadas e até chuva. Após o pôr do sol a temperatura finalmente deve cair para 27C..A chance de chuva está em 25%, deixando aquele suspense no ar.

Os dados são do Ipmet (Instituto Paulista de Meteorologia).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários