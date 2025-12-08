No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta segunda-feira (08), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

Nesta segunda (08), Solenidade da Imaculada Conceição, as paróquias da Diocese de Piracicaba realizam programações especiais. Na Paróquia Imaculada Conceição da Vila Rezende, em Piracicaba, haverá missas às 6h15, 9h30, 12h e 19h15, além do Santo Terço às 11h. Em Águas de São Pedro, a paróquia promove Missa em honra à padroeira e procissão luminosa às 19h, na igreja matriz.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a programação inclui missa às 6h presidida pelo padre João Quaresma; exposição do Santíssimo das 8h às 15h; Terço às 15h; e a Solene Santa Missa às 19h30, com o padre Kleber Danelon, seguida de procissão luminosa e encerramento com a Ladainha Lauretana. As demais paróquias da Diocese também celebram a data com missas e momentos de devoção.

Cinema no SESC