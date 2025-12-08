No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta segunda-feira (08), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Programação Imaculada Conceição
Nesta segunda (08), Solenidade da Imaculada Conceição, as paróquias da Diocese de Piracicaba realizam programações especiais. Na Paróquia Imaculada Conceição da Vila Rezende, em Piracicaba, haverá missas às 6h15, 9h30, 12h e 19h15, além do Santo Terço às 11h. Em Águas de São Pedro, a paróquia promove Missa em honra à padroeira e procissão luminosa às 19h, na igreja matriz.
Em Santa Bárbara d’Oeste, a programação inclui missa às 6h presidida pelo padre João Quaresma; exposição do Santíssimo das 8h às 15h; Terço às 15h; e a Solene Santa Missa às 19h30, com o padre Kleber Danelon, seguida de procissão luminosa e encerramento com a Ladainha Lauretana. As demais paróquias da Diocese também celebram a data com missas e momentos de devoção.
Cinema no SESC
O Sesc Piracicaba exibe nesta segunda (08), às 16h, o documentário “Sem Chão”, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes, no Teatro da unidade. Produzido por um coletivo palestino-israelense e vencedor do Oscar, o filme mostra a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia ocupada, e acompanha a relação que nasce entre o ativista palestino Basel e o jornalista israelense Yuval diante da violência e das expulsões forçadas na região. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.
Após a sessão, o público participa de um bate-papo presencial com Emir Mourad, secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, com mediação de Rafael Gonzaga. A atividade propõe refletir sobre direitos humanos, ocupação e diálogo entre comunidades em conflito.
Lançamento de livro
A escritora piracicabana Maristela Negri lança nesta segunda (08) seu novo livro, “Luna, Peregrina da Alma – Reflexões e práticas para escutar a alma e florescer no mundo”, pela plataforma Amazon KDP. A obra, segunda da autora publicada por meio da autopublicação, aprofunda sua presença no cenário literário independente e reforça sua proposta de unir psicologia, espiritualidade e arte.
O livro apresenta um percurso simbólico de cura e reconexão, inspirado em referências da psicologia profunda e da espiritualidade feminina, como Clarissa Pinkola Estés e Carl Jung. Com reflexões, práticas introspectivas e metáforas poéticas, Maristela convida mulheres — e também homens — a revisitarem suas histórias internas, recuperarem a voz intuitiva e florescerem a partir de sua própria verdade.