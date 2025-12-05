05 de dezembro de 2025
Veja o que funciona no feriado da segunda-feira (8) em Piracicaba

Por Bruno Mendes/JP
Tempo de leitura: 2 min
Na próxima segunda-feira (8), é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição ou Dia da Imaculada Conceição
Na próxima segunda-feira (8), é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição ou Dia da Imaculada Conceição

A Prefeitura de Piracicaba divulgou o esquema de funcionamento dos serviços públicos e do comércio local para o feriado da próximo segunda-feira (8). Órgãos municipais e estaduais terão o atendimento suspenso, enquanto setores essenciais, como a saúde de urgência e emergência e a coleta de lixo, operarão normalmente.

Serviços Públicos e Atendimento

Os seguintes órgãos e serviços estarão fechados no feriado:

  • Prefeitura de Piracicaba, Câmara Municipal, Ipasp, Poupatempo Municipal e Poupatempo Estadual.
  • Bancos.
  • Setores de Assistência Social, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte, além do Creas, Centro Pop e Cadastro Único.

Transporte e Mobilidade

As linhas do transporte coletivo operarão com horários de domingos e feriados. No entanto, algumas linhas específicas seguirão horários especiais:

  • As linhas 124 (Jardim Gilda/TCI), 126 (Bosques do Lenheiro), 210 (Unileste), 240 (Cecap/Centro), 322 (Novo Horizonte), 325 (Santa Fé), 416 (Uninoroeste/TVS), 444 (Sônia/Centro) e 505 (Uninorte) seguirão a tabela de sábado.
  • A linha 507 (Parque Automotivo via Hyundai) circulará com horários de dias úteis. A Loja Pira Mobilidade estará fechada. Os horários completos podem ser consultados no site oficial da Pira Mobilidade.

Saúde e Serviços Essenciais

Saúde: Todos os serviços de emergência funcionarão normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionarão 24 horas. O SAMU atenderá normalmente pelo telefone 192. As UBSs, CRABs e USFs estarão fechadas.

Coleta de Lixo Domiciliar: Funcionará normalmente.

Comércio e Abastecimento

  • Comércio de Rua e Corredores Comerciais: O funcionamento será das 9h às 17h.
  • Shopping: Funcionará das 10h às 22h.
  • Mercado Municipal: Estará aberto das 6h às 12h.
  • Abastecimento (Varejões Municipais e Feiras Livres): Sem funcionamento.

Lazer e Cultura

  • Parque da Rua do Porto: 6h às 21h30
  • Parque do Piracicamirim: 6h às 21h
  • Parque do Monte Líbano: 6h às 21h
  • Engenho Central: 6h às 22h
  • Parque da Estação da Paulista: 5h às 20h
  • Zoológico e Paraíso da Criança: Fechados.
  • Museu da Água e Aquário: Funcionamento normal, das 9h às 17h.
  • Pinacoteca Municipal Miguel Dutra: Aberta das 10h às 17h.
  • Museu Prudente de Moraes: Aberto das 10h às 14h.
  • Outros Espaços Culturais: A Sede da Secretaria de Cultura, os Centros Culturais, o Quiosque da Leitura, o Museu da Imagem e do Som (MISP), a Casa do Povoador, os Teatros e a Biblioteca Pública Municipal estarão fechados.

Turismo

Os serviços turísticos funcionarão em horários de fim de semana/feriado:

  • Elevador Turístico Alto do Mirante: 10h às 18h
  • Pedalinho: 9h às 18h
  • Passeio de Barco: 9h às 18h
  • Feira de Artesanato da Rua do Porto: 10h às 17h
  • Casa do Artesão do Engenho Central: 10h às 18h
  • Complexo Gastronômico da Rua do Porto: Aberto.

Além disso, os contatos de emergência funcionarão normalmente 24h:
Pelotão Ambiental (3422-0200), Defesa Civil (199), Polícia Militar (190), Polícia Civil (197), Guarda Civil (153), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Rodoviária (3424-2872) e CPFL (0800-0101010).

