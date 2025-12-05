A Prefeitura de Piracicaba divulgou o esquema de funcionamento dos serviços públicos e do comércio local para o feriado da próximo segunda-feira (8). Órgãos municipais e estaduais terão o atendimento suspenso, enquanto setores essenciais, como a saúde de urgência e emergência e a coleta de lixo, operarão normalmente.

Serviços Públicos e Atendimento

Os seguintes órgãos e serviços estarão fechados no feriado:

Prefeitura de Piracicaba, Câmara Municipal, Ipasp, Poupatempo Municipal e Poupatempo Estadual.

Bancos.

Setores de Assistência Social, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte, além do Creas, Centro Pop e Cadastro Único.

Transporte e Mobilidade