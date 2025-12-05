A Igreja Católica celebra, na próxima segunda-feira (08), a Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Em todas as paróquias da Diocesde de Piracicaba haverá missas e momentos de oração, e as comunidades que têm a Imaculada como padroeira realizam programações especiais.

Piracicaba – Vila Rezende

Na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba a festa da padroeira inclui atividades religiosas e culturais. A programação festiva começou nos dias 28 e 29 de novembro e segue nesta sexta e sábado (5 e 6 de dezembro), na praça em frente à igreja matriz, com quermesse, comidas típicas e apresentações musicais.