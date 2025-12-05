05 de dezembro de 2025
FERIADO

Veja a programação das paróquias para a Imaculada Conceição

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação

A Igreja Católica celebra, na próxima segunda-feira (08), a Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Em todas as paróquias da Diocesde de Piracicaba haverá missas e momentos de oração, e as comunidades que têm a Imaculada como padroeira realizam programações especiais.

Piracicaba – Vila Rezende

Na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba a festa da padroeira inclui atividades religiosas e culturais. A programação festiva começou nos dias 28 e 29 de novembro e segue nesta sexta e sábado (5 e 6 de dezembro), na praça em frente à igreja matriz, com quermesse, comidas típicas e apresentações musicais.

O tríduo preparatório tem início nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7), com celebrações em horários e locais diferentes.

  • Dia 5 – Missa às 19h30, na Capelinha, presidida pelo padre Agnaldo Rogério dos Santos.
  • Dia 6 – Missa às 18h, na matriz, com o padre Renato Luis Andreatto.
  • Dia 7 – Missas às 9h30 e 19h, ambas na matriz, com os padres Giovani e Rodrigo Anholetto.
  • No dia da solenidade (8), haverá missas às 6h15, 9h30, 12h e 19h15, além do Santo Terço às 11h, na matriz da Vila Rezende.

Águas de São Pedro

Em Águas de São Pedro, a Paróquia Imaculada Conceição realiza novena e missas desde 29 de novembro, sempre na igreja matriz, na Praça Central.

Durante a semana, as atividades começaram às 19h com o Santo Terço e seguem com a Santa Missa. Neste fim de semana, as celebrações mudam de horário: no sábado e no domingo (6 e 7), o Terço será rezado às 17h30 e a Missa às 18h.

Na segunda-feira (8), dia da solenidade, haverá Missa em honra à padroeira e procissão luminosa a partir das 19h, na matriz.

Santa Bárbara d’Oeste

Na Paróquia Imaculada Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste, o 39º Novenário Solene da Padroeira segue até o dia 8 de dezembro.

As celebrações ocorrem na Igreja Matriz, localizada na Rua Salvador, 662, bairro Cidade Nova, com Terço à tarde e Missa à noite, conduzidas por padres convidados.

Na segunda-feira (8), a programação inclui: missa às 6h, presidida pelo padre João Quaresma, com o tema "Virgem Imaculada, Mãe da Santa Esperança"; exposição do Santíssimo das 8h às 15h, recitação do Terço às 15h e, às 19h30, a Solene Santa Missa com o tema “Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada?”, que será presidida pelo padre Kleber Fernandes Danelon. Em seguida, haverá procissão luminosa pelas ruas do bairro e encerramento com a tradicional Ladainha Lauretana.

Outras paróquias

As demais paróquias da Diocese de Piracicaba também celebram a Imaculada Conceição com missas e momentos de devoção.

A Diocese orienta que os fiéis consultem nas redes sociais ou diretamente na paróquia de preferência para verificar os horários das celebrações.

