A Igreja Católica celebra, na próxima segunda-feira (08), a Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Em todas as paróquias da Diocesde de Piracicaba haverá missas e momentos de oração, e as comunidades que têm a Imaculada como padroeira realizam programações especiais.
Piracicaba – Vila Rezende
Na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba a festa da padroeira inclui atividades religiosas e culturais. A programação festiva começou nos dias 28 e 29 de novembro e segue nesta sexta e sábado (5 e 6 de dezembro), na praça em frente à igreja matriz, com quermesse, comidas típicas e apresentações musicais.
O tríduo preparatório tem início nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7), com celebrações em horários e locais diferentes.
- Dia 5 – Missa às 19h30, na Capelinha, presidida pelo padre Agnaldo Rogério dos Santos.
- Dia 6 – Missa às 18h, na matriz, com o padre Renato Luis Andreatto.
- Dia 7 – Missas às 9h30 e 19h, ambas na matriz, com os padres Giovani e Rodrigo Anholetto.
- No dia da solenidade (8), haverá missas às 6h15, 9h30, 12h e 19h15, além do Santo Terço às 11h, na matriz da Vila Rezende.
Águas de São Pedro
Em Águas de São Pedro, a Paróquia Imaculada Conceição realiza novena e missas desde 29 de novembro, sempre na igreja matriz, na Praça Central.
Durante a semana, as atividades começaram às 19h com o Santo Terço e seguem com a Santa Missa. Neste fim de semana, as celebrações mudam de horário: no sábado e no domingo (6 e 7), o Terço será rezado às 17h30 e a Missa às 18h.
Na segunda-feira (8), dia da solenidade, haverá Missa em honra à padroeira e procissão luminosa a partir das 19h, na matriz.
Santa Bárbara d’Oeste
Na Paróquia Imaculada Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste, o 39º Novenário Solene da Padroeira segue até o dia 8 de dezembro.
As celebrações ocorrem na Igreja Matriz, localizada na Rua Salvador, 662, bairro Cidade Nova, com Terço à tarde e Missa à noite, conduzidas por padres convidados.
Na segunda-feira (8), a programação inclui: missa às 6h, presidida pelo padre João Quaresma, com o tema "Virgem Imaculada, Mãe da Santa Esperança"; exposição do Santíssimo das 8h às 15h, recitação do Terço às 15h e, às 19h30, a Solene Santa Missa com o tema “Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada?”, que será presidida pelo padre Kleber Fernandes Danelon. Em seguida, haverá procissão luminosa pelas ruas do bairro e encerramento com a tradicional Ladainha Lauretana.
Outras paróquias
As demais paróquias da Diocese de Piracicaba também celebram a Imaculada Conceição com missas e momentos de devoção.
A Diocese orienta que os fiéis consultem nas redes sociais ou diretamente na paróquia de preferência para verificar os horários das celebrações.