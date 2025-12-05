Testemunhas relataram que o policial que trabalhava da Dise de Americana perdeu o controle e capotou. André retornava de Piracicaba e tinha como destino seu local de trabalho, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana. O acidente aconteceu por volta das 4h30.

O conhecido policial civil André Luiz Myazaki, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na madrugada desta sexta-feira (5).

Assim que o socorro foi acionado, equipes da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem forma acionadas. Uma faixa foi interditada, mas não houve congestionamento.

A Perícia Técnica analisou as circunstâncias do capotamento e as causas oficiais ainda serão determinadas.

A morte do investigador gerou grande comoção entre colegas de trabalho de Americana e também na cidade de Piracicaba, onde tem muitos amigos. A Dise de Americana e a SSP-SP divulgaram notas de pesar, destacando o comprometimento e a trajetória de Miyazaki na Polícia Civil.