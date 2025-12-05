Os moradores afirmam que a atividade ocorre em dias variados, sem aviso prévio. Alguns relatos apontam que o barulho desperta famílias e interrompe o descanso noturno. Segundo relatos de um morador, ele afirma: "Moro há 4 anos aqui, nunca dormi uma noite com a janela aberta ou sem o ventilador ligado, para tentar amenizar um pouco o barulho dos ônibus, apito de ré, conversa de funcionários, pneumaticas, freios e marteladas", finaliza. Há registros informais de vídeos e anotações feitos pelos próprios moradores, utilizados para documentar os horários em que o som é percebido.

Moradores da Rua João Batista Campos Pinto, no bairro Abaeté, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar barulho vindo da garagem de ônibus que faz fundo com o condomínio onde vivem. Segundo os relatos, o som é produzido por ferramentas pneumáticas e marteladas em horários como 2h, 3h e 4h da manhã.

Além do barulho, moradores relatam mudanças na circulação dos ônibus. Eles afirmam que os veículos passaram a utilizar a rua principal do condomínio para acessar a garagem. Segundo os relatos, o fluxo de entrada ocorre ao longo do dia e se intensifica após meia-noite. Moradores afirmam que, nesse período, a movimentação forma filas estimadas entre 10 e 15 ônibus, o que dificulta o acesso de veículos particulares às garagens dos prédios.

Alguns moradores informaram que tentaram contato com representantes da empresa responsável pela garagem, mas não obtiveram retorno. Há relatos de que grupos de condôminos organizam um levantamento de informações para encaminhar o caso aos órgãos municipais responsáveis por fiscalização de transporte, trânsito e ruído urbano.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que a Concessionária Rápido Sumaré, responsável pela garagem da rua João Batista Campos Pinto, do bairro Abaeté, já foi submetida a perícias devido ao barulho e, em todas elas, os níveis de ruído constatados permaneceram dentro dos limites técnicos permitidos pela legislação vigente para o período noturno.

Em relação à formação de fila de ônibus, a Secretaria está analisando a situação e adotará as medidas necessárias para minimizar eventuais transtornos à população".