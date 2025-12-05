A previsão do tempo para Piracicaba e outras cidades do estado de São Paulo indica atenção para os dias 9, 10 e 11 de dezembro devido à aproximação de uma frente-fria associada a um ciclone extratropical. O fenômeno deve provocar chuva, granizo, ventos fortes e descargas elétricas, além de acumulados significativos de precipitação em várias regiões.

Saiba Mais:

Segundo informações meteorológicas, a partir deste sábado (6), as temperaturas em Piracicaba deverão ficar acima de 36°C durante o dia, enquanto as mínimas devem registrar cerca de 20°C. O calor intenso combinado com a instabilidade do tempo pode aumentar o risco de descargas elétricas e ventos mais fortes.