A previsão do tempo para Piracicaba e outras cidades do estado de São Paulo indica atenção para os dias 9, 10 e 11 de dezembro devido à aproximação de uma frente-fria associada a um ciclone extratropical. O fenômeno deve provocar chuva, granizo, ventos fortes e descargas elétricas, além de acumulados significativos de precipitação em várias regiões.
Segundo informações meteorológicas, a partir deste sábado (6), as temperaturas em Piracicaba deverão ficar acima de 36°C durante o dia, enquanto as mínimas devem registrar cerca de 20°C. O calor intenso combinado com a instabilidade do tempo pode aumentar o risco de descargas elétricas e ventos mais fortes.
As condições climáticas adversas previstas para os dias 9 a 11 devem afetar principalmente o interior e a região metropolitana, incluindo a área de Piracicaba. Órgãos de defesa civil e trânsito orientam atenção para possíveis alagamentos e impactos devido a ventos e precipitações localizadas.
A população é orientada a acompanhar atualizações meteorológicas e evitar áreas de risco, especialmente em períodos de chuvas intensas e descargas elétricas. A previsão indica que o sistema climático deve se manter ativo até o início da próxima semana, com alternância de calor e instabilidade.