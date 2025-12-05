05 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Ciclone deve trazer tempestades a Piracicaba; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O fenômeno deve provocar chuva, granizo, ventos fortes e descargas elétricas, além de acumulados significativos de precipitação em várias regiões
O fenômeno deve provocar chuva, granizo, ventos fortes e descargas elétricas, além de acumulados significativos de precipitação em várias regiões

A previsão do tempo para Piracicaba e outras cidades do estado de São Paulo indica atenção para os dias 9, 10 e 11 de dezembro devido à aproximação de uma frente-fria associada a um ciclone extratropical. O fenômeno deve provocar chuva, granizo, ventos fortes e descargas elétricas, além de acumulados significativos de precipitação em várias regiões.

Saiba Mais:

Segundo informações meteorológicas, a partir deste sábado (6), as temperaturas em Piracicaba deverão ficar acima de 36°C durante o dia, enquanto as mínimas devem registrar cerca de 20°C. O calor intenso combinado com a instabilidade do tempo pode aumentar o risco de descargas elétricas e ventos mais fortes.

As condições climáticas adversas previstas para os dias 9 a 11 devem afetar principalmente o interior e a região metropolitana, incluindo a área de Piracicaba. Órgãos de defesa civil e trânsito orientam atenção para possíveis alagamentos e impactos devido a ventos e precipitações localizadas.

A população é orientada a acompanhar atualizações meteorológicas e evitar áreas de risco, especialmente em períodos de chuvas intensas e descargas elétricas. A previsão indica que o sistema climático deve se manter ativo até o início da próxima semana, com alternância de calor e instabilidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários