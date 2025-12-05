A sexta-feira (5) foi marcada por uma sequência de ocorrências que colocaram Piracicaba em estado de alerta. Dois incêndios distintos — um no Shopping das Utilidades na avenida Cássio Paschoal Padovani e outro em um apartamento na Vila Monteiro — mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e deixaram um saldo de dois animais mortos, um brigadista da empresa e três vizinhos do apartamento socorridos após inalarem fumaça.

No período da manhã, moradores da Vila Monteiro perceberam uma densa cortina de fumaça saindo de um prédio residencial. O incêndio começou por volta das 11h30 e consumiu principalmente a lavanderia e a cozinha do imóvel.