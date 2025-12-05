A sexta-feira (5) foi marcada por uma sequência de ocorrências que colocaram Piracicaba em estado de alerta. Dois incêndios distintos — um no Shopping das Utilidades na avenida Cássio Paschoal Padovani e outro em um apartamento na Vila Monteiro — mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e deixaram um saldo de dois animais mortos, um brigadista da empresa e três vizinhos do apartamento socorridos após inalarem fumaça.
No período da manhã, moradores da Vila Monteiro perceberam uma densa cortina de fumaça saindo de um prédio residencial. O incêndio começou por volta das 11h30 e consumiu principalmente a lavanderia e a cozinha do imóvel.
Apesar da resposta rápida dos bombeiros, o fogo já havia destruído boa parte do apartamento. Dois gatos morreram intoxicados pela fumaça, gerando forte comoção entre vizinhos e familiares dos moradores.
Três pessoas precisaram de atendimento por inalação de fumaça, porém nenhuma delas ficou gravemente ferida. O Corpo de Bombeiros evitou que as chamas avançassem para outros apartamentos, impedindo uma tragédia ainda maior. A causa exata do incêndio será definida pela perícia.
Por volta das 15h, um princípio de incêndio atingiu a fiação de um estabelecimento comercial, o Shopping das Utilidades. As chamas começaram na parte superior da estrutura e se espalharam rapidamente pela rede elétrica, obrigando a brigada interna a agir antes mesmo da chegada dos bombeiros.
Os profissionais conseguiram conter o fogo e impedir que ele se propagasse para outras áreas. A equipe do Corpo de Bombeiros assumiu o combate, realizou o rescaldo e deixou o local totalmente seguro.
Um brigadista de 34 anos acabou inalando grande quantidade de fumaça durante o atendimento inicial e foi encaminhado à UPA do Piracicamirim para avaliação. Apesar do susto, seu quadro é considerado estável.
Dois incêndios em menos de 24 horas reacenderam o alerta sobre riscos elétricos, manutenção de sistemas e preparo de brigadas em Piracicaba. Enquanto o brigadista se recupera e os moradores da Vila Monteiro tentam contabilizar prejuízos e lidar com a perda dos pets, as equipes de perícia trabalham para esclarecer as causas das ocorrências.