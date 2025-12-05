05 de dezembro de 2025
TRADIÇÃO

Avião volta a “pousar” no Bar do Alemão e viraliza em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
O avião se tornou um dos elementos mais reconhecidos do bar ao longo dos anos e passou a integrar a identidade visual do estabelecimento
O avião se tornou um dos elementos mais reconhecidos do bar ao longo dos anos e passou a integrar a identidade visual do estabelecimento

O Bar do Alemão reinstalou, nesta sexta-feira (5), o avião que marca a fachada do estabelecimento, em Piracicaba. O objeto havia sido removido para obras estruturais e passou por restauração durante o período de reforma.

Saiba Mais:

Equipes responsáveis pelos trabalhos foram vistas no início da tarde posicionando o novo modelo no topo do prédio. A recolocação faz parte da etapa atual das intervenções no imóvel, que incluem adequações internas e externas planejadas pela administração.

O avião se tornou um dos elementos mais reconhecidos do bar ao longo dos anos e passou a integrar a identidade visual do estabelecimento. A restauração buscou manter o formato e as características gerais da peça original, preservando a configuração conhecida pelos frequentadores.

