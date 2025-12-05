O Bar do Alemão reinstalou, nesta sexta-feira (5), o avião que marca a fachada do estabelecimento, em Piracicaba. O objeto havia sido removido para obras estruturais e passou por restauração durante o período de reforma.

Equipes responsáveis pelos trabalhos foram vistas no início da tarde posicionando o novo modelo no topo do prédio. A recolocação faz parte da etapa atual das intervenções no imóvel, que incluem adequações internas e externas planejadas pela administração.