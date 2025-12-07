No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste domingo (07), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Apresentação Renato Albani
O humorista Renato Albani se apresenta em Piracicaba neste domingo (07) o stand-up A Ignorância é uma Dádiva, no Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. Devido à alta procura, o evento contará com sessão extra às 17h, além da apresentação das 19h. Os ingressos, que custam entre R$ 55 e R$ 120, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Digital. A classificação é de 16 anos.
No espetáculo, Albani apresenta o que considera o melhor texto de sua carreira, explorando temas como amadurecimento, vida moderna e o impacto das redes sociais, sempre com seu humor característico. O artista também comenta lembranças geracionais e situações do cotidiano, misturando crítica e leveza. Além da turnê nacional, o show segue para várias cidades da Europa, enquanto o humorista mantém forte presença nas redes, com vídeos que acumulam milhões de visualizações.
Apresentação Máfia do Jazz
A banda piracicabana Máfia do Jazz intensifica sua presença nos eventos natalinos do interior de São Paulo e Minas Gerais em dezembro, levando às ruas e praças um repertório instrumental que mistura jazz, arranjos autorais, temas populares e músicas tradicionais de Natal. Formado por músicos experientes, o grupo se destaca pela versatilidade e pela capacidade de criar atmosferas festivas e acolhedoras, contribuindo para o fortalecimento das celebrações culturais e do turismo regional.
No domingo (7), a Máfia do Jazz realiza duas apresentações em cidades paulistas. O quarteto inicia a noite em Piracaia, às 19h, e segue para Monte Mor, onde se apresenta às 21h. Já no dia 14 de dezembro, o grupo se apresentar em Piracicaba, integrando a programação natalina do município e reforçando sua conexão com a cena cultural local.
14º Festival Curau
O 14º Festival Curau acontece neste fim de semana, 6 e 7 de dezembro, no Engenho Central, com programação gratuita dedicada à música e à cultura popular. Idealizado pelo Instituto Curau e realizado com apoio de políticas culturais nacionais e estaduais, o evento reforça seu papel como espaço de encontro entre tradições populares e linguagens contemporâneas. A edição deste ano destaca artistas consagrados e iniciativas comunitárias, mantendo o compromisso de valorizar saberes ancestrais e promover diversidade artística às margens do Rio Piracicaba.
No domingo (07), o Festival Curau começa às 13h com Quilombola e Luiz Antônio Simas, seguido por Cantavento (15h30), Congada de São Benedito (16h30), Karnak (17h30), Batuque de Umbigada de Capivari (18h30) e encerramento com Melly às 19h30. Paralelamente, o Galpão Arandu abre ao meio-dia com Feijoada Quilombola, oferece atividades infantis das 13h às 19h e recebe a Gira Reflexiva às 15h e a ação Música e Quintais de Dentro às 17h30. Feira criativa e gastronomia funcionam das 14h às 22h.
17ª Mercadin di Nadal
O Engenho Central recebe neste fim de semana, dias 6 e 7 de dezembro, a 17ª edição do Mercadin di Nadal, inspirado nos tradicionais mercados natalinos do Tirol. Organizado pelas comunidades trentino-tirolesas, o evento reúne apresentações culturais, venda de artigos natalinos e artesanato, além de comida e produtos típicos italianos. A proposta é preservar tradições, fortalecer laços comunitários e celebrar o simbolismo do Natal em um ambiente acolhedor. A entrada é gratuita.
No domingo (07), o Mercadin di Nadal no Engenho Central terá programação a partir das 9h até às 17h. O dia inclui a Oficina de Bolinhos do Tirol, às 13h, conduzida pelo grupo Sette Fratelle, e o show de Fernando Galvão às 14h.