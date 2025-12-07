No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste domingo (07), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

O humorista Renato Albani se apresenta em Piracicaba neste domingo (07) o stand-up A Ignorância é uma Dádiva, no Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. Devido à alta procura, o evento contará com sessão extra às 17h, além da apresentação das 19h. Os ingressos, que custam entre R$ 55 e R$ 120, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Digital. A classificação é de 16 anos.

No espetáculo, Albani apresenta o que considera o melhor texto de sua carreira, explorando temas como amadurecimento, vida moderna e o impacto das redes sociais, sempre com seu humor característico. O artista também comenta lembranças geracionais e situações do cotidiano, misturando crítica e leveza. Além da turnê nacional, o show segue para várias cidades da Europa, enquanto o humorista mantém forte presença nas redes, com vídeos que acumulam milhões de visualizações.

Apresentação Máfia do Jazz