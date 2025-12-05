O 14º Festival Curau acontece neste fim de semana, 6 e 7 de dezembro, no Engenho Central, em Piracicaba, com programação gratuita dedicada à música e à cultura popular. Neste ano, o evento destaca nomes consagrados nacionalmente, como Chico César, Karnak e Melly, além de grupos tradicionais e artistas locais. Os ingressos podem ser retirados pelo site oficial ou diretamente na portaria.
Idealizado pelo Instituto Curau, o festival integra recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), em parceria com o Ministério da Cultura, com operacionalização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e apoio da Prefeitura de Piracicaba. Desde sua criação, em 2012, o Curau se fortalece como um espaço de encontro entre manifestações populares e linguagens contemporâneas, sempre às margens do Rio Piracicaba.
Segundo Leo Magnin, um dos coordenadores, o festival mantém o compromisso de valorizar tradições e apresentar diversidade artística. “É um festival sem fins lucrativos e gratuito desde o início. Nesta edição, ampliamos a estrutura e investimos em uma programação potente”, afirma. Para a cofundadora Mari Pedrozo, o Curau se sustenta no engajamento de artistas, mestres e coletivos. “É um festival profundamente enraizado no território, comprometido com a salvaguarda das manifestações populares conectadas ao presente”, diz.
O nome Curau, sigla de Culturas Regionais e Artes Urbanas, reflete o conceito do evento, explica a coordenadora Mayra Kristina. “A proposta é aproximar o novo e o ancestral, o campo e a cidade, a juventude e os mestres, fortalecendo o diálogo que mantém vivas as tradições.”
Programação
Sábado (06)
No sábado, os shows começam às 14h com a Americana Jazz Big Band, seguidos por Criando Pontes às 15h, Matuto S.A. às 16h e Nelson D às 17h. Às 18h, o público acompanha o espetáculo Auto do Guriatã, que apresenta a tradição do Bumba meu Boi com Ana Maria Carvalho, Graça Reis, Sapopemba e Tião Carvalho, além da participação do grupo Boi de Maracanã, do Maranhão. Às 19h, o Samba de Lenço Mestre Antônio Carlos Ferraz recebe o Samba de Bumbo Nestão Estevam, e às 20h a noite é encerrada com o show de Chico César, que traz a turnê comemorativa dos 30 anos do álbum Aos Vivos.
Ainda no sábado, o Galpão Arandu recebe, às 16h30, uma vivência de jogos e brincadeiras africanas e afrobrasileiras conduzida por Fabiano Maranhão. O espaço de acolhimento e infantil funciona das 14h às 20h, enquanto a feira criativa e o espaço gastronômico seguem abertos das 14h às 22h.
Domingo (07)
No domingo, 7 de dezembro, a programação tem início às 13h com o grupo piracicabano Quilombola ao lado do cantor e pesquisador Luiz Antônio Simas, que também ministra uma palestra aberta ao público. Às 15h30 ocorre a apresentação do grupo Cantavento, seguida pela Congada de São Benedito às 16h30. Às 17h30, sobe ao palco a banda Karnak, fundada por André Abujamra e reconhecida pela fusão de rock, pop, música eletrônica e ritmos brasileiros. O Batuque de Umbigada de Capivari se apresenta às 18h30, e o encerramento acontece às 19h30 com a cantora Melly, indicada ao Grammy Latino 2024 e um dos novos nomes do R&B nacional.
No segundo dia, o Galpão Arandu abre ao meio-dia com a Feijoada Quilombola. O espaço de acolhimento e infantil funciona das 13h às 19h. Às 15h ocorre a Gira Reflexiva, com o Quilombola recebendo Luiz Antônio Simas, e às 17h30 o público acompanha a atividade Música e Quintais de Dentro, com o grupo Cantavento. A feira criativa e o espaço gastronômico permanecem abertos das 14h às 22h.
Contribuições voluntárias para o festival podem ser feitas pelo site oficial, que também reúne informações completas sobre a programação.