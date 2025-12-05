O 14º Festival Curau acontece neste fim de semana, 6 e 7 de dezembro, no Engenho Central, em Piracicaba, com programação gratuita dedicada à música e à cultura popular. Neste ano, o evento destaca nomes consagrados nacionalmente, como Chico César, Karnak e Melly, além de grupos tradicionais e artistas locais. Os ingressos podem ser retirados pelo site oficial ou diretamente na portaria.

Idealizado pelo Instituto Curau, o festival integra recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), em parceria com o Ministério da Cultura, com operacionalização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e apoio da Prefeitura de Piracicaba. Desde sua criação, em 2012, o Curau se fortalece como um espaço de encontro entre manifestações populares e linguagens contemporâneas, sempre às margens do Rio Piracicaba.