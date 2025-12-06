No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste sábado (06), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!

A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum apresentam neste sábado (06), às 20h, o concerto Glória!, uma noite dedicada ao repertório barroco com obras de Vivaldi, Leclair e Lully. A apresentação, gratuita e aberta ao público, acontece na Società Italiana de Mutuo Soccorso, com entrada por ordem de chegada. Segundo Victor Travaglini, fundador da OBP, o programa reúne a elegância francesa e a grandiosidade da música sacra italiana, marcando o encerramento da temporada do grupo. A parceria com o coral também resultará em uma segunda récita no dia 13 de dezembro, em Rio Claro.

O Coral Magnum Cantorum, regido por Kalvin Almeida, participa como parte de seu projeto formativo, que reúne cantores iniciantes e profissionais em busca de desenvolvimento técnico e artístico. O regente destaca que, pela primeira vez, o grupo executa uma obra completa em sua versão original — um marco importante para o coro fundado em 2016 e hoje consolidado como espaço colaborativo de aprendizado e prática coral.

Natal é Aqui – São Pedro