No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece neste sábado (06), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
VEJA MAIS:
- 14º Festival Curau movimenta Piracicaba neste fim de semana; VEJA
- Noite especial reúne Coral Magnum Cantorum e OBP em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Concerto “Glória!”
A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum apresentam neste sábado (06), às 20h, o concerto Glória!, uma noite dedicada ao repertório barroco com obras de Vivaldi, Leclair e Lully. A apresentação, gratuita e aberta ao público, acontece na Società Italiana de Mutuo Soccorso, com entrada por ordem de chegada. Segundo Victor Travaglini, fundador da OBP, o programa reúne a elegância francesa e a grandiosidade da música sacra italiana, marcando o encerramento da temporada do grupo. A parceria com o coral também resultará em uma segunda récita no dia 13 de dezembro, em Rio Claro.
O Coral Magnum Cantorum, regido por Kalvin Almeida, participa como parte de seu projeto formativo, que reúne cantores iniciantes e profissionais em busca de desenvolvimento técnico e artístico. O regente destaca que, pela primeira vez, o grupo executa uma obra completa em sua versão original — um marco importante para o coro fundado em 2016 e hoje consolidado como espaço colaborativo de aprendizado e prática coral.
Natal é Aqui – São Pedro
A Estância Turística de São Pedro abriu sua programação de Natal na sexta-feira (28), no Parque Maria Angélica, com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. A agenda reuniu mais de 10 atrações gratuitas e, pela primeira vez, contou com a participação de mais de 500 moradores em diversas apresentações culturais. Entre os destaques estiveram o presépio realista criado pela artista Madalena Marques, o cortejo natalino, a Parada de Natal Especial com a Kidi + e as mini paradas nos bairros São Dimas e Theodoro Souza Barros.
A programação segue até o dia 27 de dezembro, incluindo apresentações da Escola de Música São Pedro, do Coral Municipal, da Orquestra de Viola e da Orquestra Pé de Moleque, além de espetáculo teatral e shows com Ana Sca e com a banda Aria Retrô, responsável pelo encerramento.
Neste sábado (06), a programação é: 20h – Orquestra Pé de Moleque / Local: Praça Gustavo Teixeira
14º Festival Curau
O 14º Festival Curau acontece neste fim de semana, 6 e 7 de dezembro, no Engenho Central, com programação gratuita dedicada à música e à cultura popular. Idealizado pelo Instituto Curau e realizado com apoio de políticas culturais nacionais e estaduais, o evento reforça seu papel como espaço de encontro entre tradições populares e linguagens contemporâneas. A edição deste ano destaca artistas consagrados e iniciativas comunitárias, mantendo o compromisso de valorizar saberes ancestrais e promover diversidade artística às margens do Rio Piracicaba.
No sábado (06), os shows começam às 14h com a Americana Jazz Big Band, seguidos por Criando Pontes (15h), Matuto S.A. (16h) e Nelson D (17h). Às 18h, o Auto do Guriatã traz a tradição do Bumba meu Boi com artistas do Maranhão. Às 19h, o Samba de Lenço Mestre Antônio Carlos Ferraz recebe o Samba de Bumbo Nestão Estevam, e às 20h Chico César encerra a noite com a turnê comemorativa dos 30 anos de Aos Vivos. O Galpão Arandu terá vivência de jogos e brincadeiras africanas às 16h30, além de espaço infantil das 14h às 20h e feira criativa e gastronômica funcionando das 14h às 22h.
17ª Mercadin di Nadal
O Engenho Central recebe neste fim de semana, dias 6 e 7 de dezembro, a 17ª edição do Mercadin di Nadal, inspirado nos tradicionais mercados natalinos do Tirol. Organizado pelas comunidades trentino-tirolesas, o evento reúne apresentações culturais, venda de artigos natalinos e artesanato, além de comida e produtos típicos italianos. A proposta é preservar tradições, fortalecer laços comunitários e celebrar o simbolismo do Natal em um ambiente acolhedor. A entrada é gratuita.
A programação de sábado (06) acontece das 9h às 20h e inclui apresentações culturais ao longo do dia e a Oficina de Grostoi, às 11h, conduzida pelo grupo Sette Fratelle. Além das oficinas, o público poderá aproveitar as barracas gastronômicas, artesanato e atrações preparadas pelas comunidades trentino-tirolesas no Armazém 11 do Engenho Central.
Programação especial na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto promove neste fim de semana duas atividades culturais gratuitas e abertas ao público, reforçando seu compromisso com a difusão literária e audiovisual. Na sexta-feira (05), ocorreu o lançamento do livro Antes do Carnaval, de Ivan Martucci Forneron, acompanhado de uma conferência sobre poesia brasileira e produção literária contemporânea.
A programação de sábado (06) traz a exibição do filme Baby, de Marcelo Caetano, às 16h, pelo programa Pontos MIS. Com classificação de 16 anos, o longa acompanha Wellington, um jovem que tenta sobreviver nas ruas de São Paulo após deixar um centro de detenção juvenil, explorando temas como afeto, vulnerabilidade e busca por pertencimento. A sessão é gratuita e aberta à comunidade na própria Biblioteca Municipal.