A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum realizam no próximo sábado (6), às 20h, o Concerto Glória!, uma noite dedicada ao esplendor da música barroca com obras de Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair e Jean-Baptiste Lully. O evento é gratuito, aberto ao público e acontece na Sociedade Italiana de Mútuo Socorro, na Rua Dom Pedro I, 781. Não haverá distribuição de ingressos, os lugares serão preenchidos por ordem de chegada.
Parceria musical e desafios artísticos
Em contato com o Jornal de Piracicaba, o fundador da OBP, Victor Travaglini, destacou que o repertório escolhido para o concerto é especialmente significativo para o grupo. “O repertório será muito especial, uma mescla da elegância e nobreza da música de corte francesa e da grandiosidade da música sacra italiana. Foi um desafio tanto técnico quanto interpretativo, mas crescemos muito durante a preparação e estamos orgulhosos do resultado. Tenho certeza de que todos serão transportados para o século XVII. Este será nosso concerto de encerramento de temporada”, afirma. Ele também ressalta que a parceria com o coral resultará em uma segunda récita no dia 13 de dezembro, às 20h, em Rio Claro.
O regente do Coral Magnum Cantorum, Kalvin Almeida, explicou que o grupo funciona como um projeto formativo e colaborativo. “O coral é totalmente sem fins lucrativos. Eu ensino em troca deles cantarem, eles cantam em troca do aprendizado e da experiência. Nosso objetivo principal é o desenvolvimento musical, sempre buscando aprimoramento técnico e artístico”, afirma. Kalvin destaca que o coral reúne pessoas de diferentes níveis musicais — desde iniciantes até músicos profissionais — o que cria desafios pedagógicos importantes. Ele conta que, pela primeira vez, o coro está executando uma obra completa em sua forma original. “É uma conquista enorme. Conseguir pegar pessoas que nunca cantaram na vida e formá-las ao ponto de executar uma peça do nível de dificuldade de Vivaldi é, pessoalmente, a realização de um sonho”.
Fundado em 2016 durante o Ensino Médio de Kalvin na ETEC Professor Armando Bayeux da Silva, em Rio Claro, o Magnum Cantorum cresceu e se consolidou como um coro autônomo, diverso e dedicado ao estudo do canto coral. Ao longo dos anos, participou de apresentações com orquestras, pianistas, ensaios abertos, masterclasses e encontros de corais, sempre com repertório variado — de música sacra a temas de filmes.
Concerto Glória! — Neste sábado (06), às 20h, na Sociedade Italiana de Mútuo Socorro (Rua Dom Pedro I, 781). Entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos, com ocupação por ordem de chegada.