A Orquestra Barroca de Piracicaba (OBP) e o Coral Magnum Cantorum realizam no próximo sábado (6), às 20h, o Concerto Glória!, uma noite dedicada ao esplendor da música barroca com obras de Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair e Jean-Baptiste Lully. O evento é gratuito, aberto ao público e acontece na Sociedade Italiana de Mútuo Socorro, na Rua Dom Pedro I, 781. Não haverá distribuição de ingressos, os lugares serão preenchidos por ordem de chegada.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Parceria musical e desafios artísticos

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o fundador da OBP, Victor Travaglini, destacou que o repertório escolhido para o concerto é especialmente significativo para o grupo. “O repertório será muito especial, uma mescla da elegância e nobreza da música de corte francesa e da grandiosidade da música sacra italiana. Foi um desafio tanto técnico quanto interpretativo, mas crescemos muito durante a preparação e estamos orgulhosos do resultado. Tenho certeza de que todos serão transportados para o século XVII. Este será nosso concerto de encerramento de temporada”, afirma. Ele também ressalta que a parceria com o coral resultará em uma segunda récita no dia 13 de dezembro, às 20h, em Rio Claro.