Seleção conhece adversários e calendário da fase de grupos
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 definiu o caminho inicial do Brasil no torneio. A Seleção foi sorteada como cabeça de chave do Grupo C e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase. As partidas acontecerão entre 13 e 24 de junho, em estádios ainda a serem confirmados nos Estados Unidos.
Datas dos jogos do Brasil na Copa
A estreia brasileira está marcada para 13 de junho, um sábado, diante da equipe de Marrocos. O duelo será realizado no Gillette Stadium, em Boston, ou no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, uma sexta-feira. O confronto será disputado em Boston ou no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
O último compromisso na fase de grupos ocorrerá em 24 de junho, uma quarta-feira, com partida sediada em Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) ou em Miami (Hard Rock Stadium). Os horários e a distribuição final dos estádios serão confirmados pelo comitê organizador.
Jogos do Brasil caem em feriado?
Para quem já se antecipava na expectativa de uma folga nacional, a resposta é direta: nenhuma das partidas do Brasil cairá em feriado no calendário brasileiro.
Trabalho e escola: há direito à dispensa?
A legislação brasileira não prevê liberação automática para trabalhadores ou estudantes em dias de jogos da Seleção. A decisão de interromper atividades fica a critério de empresas, órgãos públicos e instituições de ensino, que podem ajustar a rotina conforme política interna ou entendimento de cada gestão.
