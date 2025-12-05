Seleção conhece adversários e calendário da fase de grupos

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 definiu o caminho inicial do Brasil no torneio. A Seleção foi sorteada como cabeça de chave do Grupo C e enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase. As partidas acontecerão entre 13 e 24 de junho, em estádios ainda a serem confirmados nos Estados Unidos.

Datas dos jogos do Brasil na Copa

A estreia brasileira está marcada para 13 de junho, um sábado, diante da equipe de Marrocos. O duelo será realizado no Gillette Stadium, em Boston, ou no MetLife Stadium, em Nova Jersey.