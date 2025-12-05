Uma nova observação do telescópio Gemini Sul, no Chile, reacendeu o interesse de astrônomos profissionais e amadores pela Nebulosa Borboleta (NGC 6302). A estrutura, localizada na constelação de Escorpião a cerca de 2.500 a 3.800 anos-luz da Terra, surge com detalhes inéditos que ajudam a desvendar como estrelas em fase final de vida moldam o espaço ao seu redor.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A imagem, divulgada pelo NoirLab, destaca as “asas” luminosas que deram nome ao objeto — gigantescas formações de gás que foram expulsas pela antiga estrela central durante sua instabilidade final. No coração da nebulosa está uma anã branca, resquício quente e compacto da estrela que, antes de encolher, atravessou a etapa de gigante vermelha. Nessa fase, ela perdeu massa por meio de ventos estelares irregulares, material que hoje compõe a nuvem brilhante.