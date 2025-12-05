A visibilidade da superlua no final de semana, um evento perceptível a olho nu, impõe desafios aos fotógrafos que utilizam smartphones devido à dificuldade em capturar o astro com nitidez. O fenômeno de imagens borradas, segundo Michael Brown, professor associado de astronomia da Universidade Monash, na Austrália, é explicado principalmente pela superexposição à luz causada pela tentativa do celular de compensar o fundo escuro do céu noturno.

Apesar de a Lua ser uma superfície iluminada diretamente pelo Sol, o contraste com a noite terrestre leva o sensor do celular a saturar a imagem. Especialistas fornecem orientações para aprimorar o resultado.

Estratégias para melhorar a foto