Segundo o MP, a operação teve como foco contratos firmados pela OSS com diferentes administrações públicas. “Segundo o apurado, houve desvios milionários de recursos públicos, sendo que os valores transacionados sob suspeita ultrapassam R$ 1,6 bilhão”, informou o órgão, em nota divulgada à imprensa. A investigação também apura a participação de gestores e possíveis irregularidades na execução de serviços contratados.

A Prefeitura de Piracicaba informou nesta quarta-feira (3) que encerrou o contrato com a Organização Social de Saúde (OSS) Mahatma Gandhi, responsável pela gestão de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no município. A medida foi adotada após a Operação Duas Caras, conduzida pelo Ministério Público (MP) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), investigar um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na área da saúde.

Com o encerramento do contrato, a Prefeitura passou a organizar a transição administrativa para evitar interrupções no atendimento. O prefeito Helinho Zanatta (PSD) declarou que a gestão das UPAs Vila Cristina e Vila Sônia será assumida diretamente pelo município a partir desta quinta-feira (4). Segundo ele, equipes técnicas trabalham desde o início da semana para ajustar a estrutura de funcionamento, incluindo a distribuição de equipes, insumos e responsabilidades administrativas.

“Nós vamos garantir o funcionamento das unidades para que a população de Piracicaba não seja prejudicada”, afirmou o prefeito durante coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (3). A administração municipal informou que a mudança não altera o atendimento à população e que novas medidas poderão ser anunciadas conforme o avanço das investigações e a avaliação da Secretaria de Saúde.

A Prefeitura também divulgou que realizará um levantamento interno sobre os contratos mantidos com a organização social e que deve encaminhar as informações solicitadas pelo Ministério Público. A Secretaria de Saúde afirmou que manterá diálogo com os servidores e equipes médicas das unidades durante o processo de transição.