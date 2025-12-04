Quem olhar para o leste na noite de quinta-feira (04) verá o ápice da última superlua de 2025. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia coincide com a aproximação máxima da Lua à Terra, conhecida como perigeu. A lua então parece até 10% maior e muito mais brilhante do que o normal.

Desta vez, a lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta. Alguns especialistas utilizam o termo "superlua" para se referir às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está a 360 mil quilômetros ou menos da Terra. Outros consideram que a expressão se aplica quando a fase cheia ou nova acontece em um curto intervalo de tempo em relação ao perigeu.