Quem olhar para o leste na noite de quinta-feira (04) verá o ápice da última superlua de 2025. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia coincide com a aproximação máxima da Lua à Terra, conhecida como perigeu. A lua então parece até 10% maior e muito mais brilhante do que o normal.
Desta vez, a lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta. Alguns especialistas utilizam o termo "superlua" para se referir às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está a 360 mil quilômetros ou menos da Terra. Outros consideram que a expressão se aplica quando a fase cheia ou nova acontece em um curto intervalo de tempo em relação ao perigeu.
Para aproveitar ao máximo o fenômeno, recomenda-se buscar locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa, e observar a Lua nas primeiras horas após o nascer, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto. Uma boa observação dependerá das condições climáticas.
A melhor hora para apreciar o espetáculo será logo após o pôr do sol. Os horários variam conforme a cidade. Em São Paulo, por exemplo, o nascer da Lua deve ocorrer por volta das 18h43; no Rio de Janeiro, às 18h27. O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13 no horário de Brasília.