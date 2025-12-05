A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, município no estado de São Paulo com mais de 56 mil habitantes, publicou o edital para um novo concurso público. O certame oferece um total de 64 vagas para diferentes cargos na administração municipal, abrangendo candidatos com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As remunerações iniciais variam entre R$ 1.674,00 e R$ 7.411,40, para jornadas de trabalho de 20 a 44 horas semanais. Além do salário base, os aprovados receberão auxílio-alimentação de R$ 600,00 e gratificação por assiduidade de R$ 100,00, sujeitos aos descontos legais.
Período de inscrição e provas
As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 8 de dezembro de 2025 e se encerram às 23h59min do dia 15 de janeiro de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da banca organizadora: www.nossorumo.org.br
As taxas de inscrição são definidas pelo nível de escolaridade:
- R$ 99,00 para cargos de nível superior.
- R$ 73,00 para cargos de nível médio e técnico.
- R$ 62,00 para cargos de nível fundamental.
A prova objetiva para todos os cargos está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026. O concurso incluirá também avaliação de títulos para os cargos de Professor (PEB II - Educação Especial, PEB II - Educação Física e Professor de Educação Básica I) e prova prática para o cargo de Operador de Máquinas.
Vagas disponíveis
O edital contempla vagas para as seguintes funções, listadas por nível de escolaridade:
Nível Fundamental Completo
- Auxiliar de Cuidador (4 vagas) - Salário de R$1674,00
- Escriturário I (15 vagas) - Salário de R$2172,00
- Operador de Máquinas (2 vagas – exige CNH D) - Salário de R$2435,12
Nível Médio e Técnico
- Cuidador (8 vagas) - Salário de R$2067,63
- Técnico em Edificações I (1 vaga – exige CREA) - Salário de R$4272,47
- Técnico em Enfermagem (2 vagas – exige Conselho) - R$2581,25
- Técnico em Farmácia (1 vaga) - Salário de R$2330,12
Nível Superior
O concurso oferta diversas vagas de nível superior, onde o salário varia de R$3994,44 a R$6241,0, incluindo Analista de TI (1 vaga), Arquiteto (1 vaga), Assistente Social (4 vagas), Bibliotecário (1 vaga), Enfermeiro (2 vagas), Engenheiro Cartógrafo (1 vaga), Engenheiro Especialista (1 vaga), Fonoaudiólogo (1 vaga) e Terapeuta Ocupacional (1 vaga).
Área da Educação
- PEB II - Educação Especial (1 vaga) - Salário de R$4009,50
- PEB II - Educação Física (1 vaga – exige CREF) - Salário de R$4009,50
- Professor de Educação Básica I (1 vaga) - - Salário de R$4009,50
Área Médica
São oferecidas uma vaga para cada uma das seguintes especialidades médicas, em regime de 20 horas semanais, com salário inicial de R$7.411,40: Cardiologista, Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, Clínico Geral, Endocrinologista, Geriatra, Neurologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Ortopedista, Pneumologista, Psiquiatra Infantil e Urologista.
A validade do concurso será de até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar da data de homologação. O edital completo está disponível nos anexos do certame.