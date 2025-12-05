As remunerações iniciais variam entre R$ 1.674,00 e R$ 7.411,40, para jornadas de trabalho de 20 a 44 horas semanais. Além do salário base, os aprovados receberão auxílio-alimentação de R$ 600,00 e gratificação por assiduidade de R$ 100,00, sujeitos aos descontos legais.

A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, município no estado de São Paulo com mais de 56 mil habitantes, publicou o edital para um novo concurso público. O certame oferece um total de 64 vagas para diferentes cargos na administração municipal, abrangendo candidatos com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 8 de dezembro de 2025 e se encerram às 23h59min do dia 15 de janeiro de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da banca organizadora: www.nossorumo.org.br

As taxas de inscrição são definidas pelo nível de escolaridade:

R$ 99,00 para cargos de nível superior.

R$ 73,00 para cargos de nível médio e técnico.

R$ 62,00 para cargos de nível fundamental.

A prova objetiva para todos os cargos está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026. O concurso incluirá também avaliação de títulos para os cargos de Professor (PEB II - Educação Especial, PEB II - Educação Física e Professor de Educação Básica I) e prova prática para o cargo de Operador de Máquinas.

Vagas disponíveis