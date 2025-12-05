A Raízen, em colaboração com a SM Treinamento Consultoria e o suporte da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Piracicaba, anuncia a abertura de inscrições para um curso de formação gratuito voltado a auxiliar de manutenção industrial. A iniciativa disponibiliza 25 vagas e o prazo para candidaturas se estende até o dia 18 de dezembro de 2025.

VEJA MAIS:



O treinamento será realizado de forma presencial em Piracicaba, durante o período noturno, com início programado para janeiro de 2026.

Requisitos e inscrições