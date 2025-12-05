05 de dezembro de 2025
Raízen abre vagas para curso gratuito de auxiliar de manutenção

Por Bruno Mendes/JP
Foto: Divulgação
Ao todo serão disponibilizadas 25 vagas
A Raízen, em colaboração com a SM Treinamento Consultoria e o suporte da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Piracicaba, anuncia a abertura de inscrições para um curso de formação gratuito voltado a auxiliar de manutenção industrial. A iniciativa disponibiliza 25 vagas e o prazo para candidaturas se estende até o dia 18 de dezembro de 2025.

O treinamento será realizado de forma presencial em Piracicaba, durante o período noturno, com início programado para janeiro de 2026.

Requisitos e inscrições

Para participar, os interessados devem atender aos seguintes critérios:

  • Ter idade mínima de 18 anos.
  • Possuir ensino médio completo.
  • Não ser funcionário atual da Raízen.
  • Apresentar disponibilidade para frequentar as aulas no período noturno.

As inscrições podem ser efetuadas por meio do link: https://airtable.com/appFF5w7i3eFm21iA/pagZtSZK46t1Eo9fh/form.

O que será aprendido no curso

O curso visa equipar os participantes com habilidades essenciais para a atuação na manutenção de instalações e equipamentos industriais. A grade curricular abrange tópicos como:

  • Leitura e interpretação de instrumentos de medição.
  • Técnicas de lubrificação.
  • Desmontagem e montagem de componentes mecânicos.
  • Identificação de falhas em sistemas.
  • Aplicação de rotinas de manutenção preventiva e corretiva.
  • O conteúdo incluirá foco em segurança no trabalho e conformidade com as regulamentações setoriais.

Após a conclusão da formação, os alunos serão integrados a um processo seletivo, com a possibilidade de contratação pela Raízen. A empresa reforça seu compromisso com a inclusão, incentivando candidaturas que promovam a diversidade de gênero, étnico-racial, de pessoas com deficiência e do público LGBTQIAPN+.

