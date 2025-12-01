A semana começou com a disponibilização de 1506 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Agente de higienização
- Ajudante de obras
- Analista de riscos e controles internos (Vaga temporária 180 dias)
- Analista de Suporte Técnico Pleno
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de limpeza (Experiência de 1 a 3 meses)
- Auxiliar de limpeza (Sem exigência de experiência)
- Auxiliar de serviços gerais
- Consultor(a) de Processos e Vendas de Cosméticos
- Faxineiro(a)
- Gerente de Loja
- Jovem Aprendiz em Processos de Varejo
- Líder de Pintura
- Motorista de van
- Operador de estacionamento
- Pintor Cadeirinha
- Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras
- Repositor de mercadorias
- Torneiro Ferramenteiro
- Vendedor(a) de automóveis
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 12 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.
O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.
Para obter mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa das vagas disponíveis pode ser acessada no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Agente de Reservas
- Ajudante Geral
- Auxiliar de Jardinagem
- Auxiliar de Manutenção
- Auxiliar de Recepção
- Coletor de Resíduos
- Cuidadora
- Embalador
- Empregada Doméstica
- Garçom
- Operador de Produção
- Representante de Vendas
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 36 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Caldeireiro de Manutenção
- Soldador
- Serviços Gerais
- Lubrificador de Veículos Automotores
- Faxineiro(a)
- Promotor de Vendas
- Promotor de Vendas Externo
- Analista/Assistente/Auxiliar de Crédito e Cobrança
- Auxiliar de Consultório Odontológico
- Zelador
- Servente de Obras
- Pedreiro
- Operador de Monitoramento
- Controlador de Acesso
- Empregado Doméstico nos Serviços Gerais
- Jardineiro
- Consultor de Vendas
- Lacrador/Interno e Externo
- Auxiliar de Fabricação
- Camareira
- Meio Oficial de Refrigeração
- Atendente de Loja
- Líder de Setor II
- Agente de Limpeza
- Porteiro
- Auxiliar de Monitoramento
- Vigilante
- Encarregado de Limpeza
- Atendente de Restaurante
- Cozinheiro de Restaurante
- Atendente de Farmácia
- Operador de Caixa
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Atendente de Lanchonete
- Ajudante de Estoque
Saltinho
A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 2 oportunidades. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:
- Expedidor de mercadorias
- Conferente de mercadorias
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1436 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade