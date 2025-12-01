A semana começou com a disponibilização de 1506 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Agente de higienização

Ajudante de obras

Analista de riscos e controles internos (Vaga temporária 180 dias)

Analista de Suporte Técnico Pleno

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de limpeza (Experiência de 1 a 3 meses)

Auxiliar de limpeza (Sem exigência de experiência)

Auxiliar de serviços gerais

Consultor(a) de Processos e Vendas de Cosméticos

Faxineiro(a)

Gerente de Loja

Jovem Aprendiz em Processos de Varejo

Líder de Pintura

Motorista de van

Operador de estacionamento

Pintor Cadeirinha

Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras

Repositor de mercadorias

Torneiro Ferramenteiro

Vendedor(a) de automóveis

São Pedro