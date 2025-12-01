01 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADES

Piracicaba e região abrem 1,5 mil vagas de emprego; veja lista

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A semana começou com a disponibilização de 1506 vagas de emprego na região de Piracicaba, abrangendo um total de cinco municípios. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e níveis de qualificação profissional.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis.  Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

  • Agente de higienização
  • Ajudante de obras
  • Analista de riscos e controles internos (Vaga temporária 180 dias)
  • Analista de Suporte Técnico Pleno
  • Auxiliar de Limpeza
  • Auxiliar de limpeza (Experiência de 1 a 3 meses)
  • Auxiliar de limpeza (Sem exigência de experiência)
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Consultor(a) de Processos e Vendas de Cosméticos
  • Faxineiro(a)
  • Gerente de Loja
  • Jovem Aprendiz em Processos de Varejo
  • Líder de Pintura
  • Motorista de van
  • Operador de estacionamento
  • Pintor Cadeirinha
  • Porteiro para trabalhar em Rio das Pedras
  • Repositor de mercadorias
  • Torneiro Ferramenteiro
  • Vendedor(a) de automóveis

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 12 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.

O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.

Para obter mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa das vagas disponíveis pode ser acessada no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:

  • Agente de Reservas
  • Ajudante Geral
  • Auxiliar de Jardinagem
  • Auxiliar de Manutenção
  • Auxiliar de Recepção
  • Coletor de Resíduos
  • Cuidadora
  • Embalador
  • Empregada Doméstica
  • Garçom
  • Operador de Produção
  • Representante de Vendas

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 36 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:

  • Caldeireiro de Manutenção
  • Soldador
  • Serviços Gerais
  • Lubrificador de Veículos Automotores
  • Faxineiro(a)
  • Promotor de Vendas
  • Promotor de Vendas Externo
  • Analista/Assistente/Auxiliar de Crédito e Cobrança
  • Auxiliar de Consultório Odontológico
  • Zelador
  • Servente de Obras
  • Pedreiro
  • Operador de Monitoramento
  • Controlador de Acesso
  • Empregado Doméstico nos Serviços Gerais
  • Jardineiro
  • Consultor de Vendas
  • Lacrador/Interno e Externo
  • Auxiliar de Fabricação
  • Camareira
  • Meio Oficial de Refrigeração
  • Atendente de Loja
  • Líder de Setor II
  • Agente de Limpeza
  • Porteiro
  • Auxiliar de Monitoramento
  • Vigilante
  • Encarregado de Limpeza
  • Atendente de Restaurante
  • Cozinheiro de Restaurante
  • Atendente de Farmácia
  • Operador de Caixa
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Atendente de Lanchonete
  • Ajudante de Estoque

Saltinho

A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 2 oportunidades. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:

  • Expedidor de mercadorias 
  • Conferente de mercadorias

Santa Bárbara d'Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1436 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.

Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade

