A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba), realiza neste domingo, 7/12, a partir das 8h, mais uma edição do Passeio Histórico no Parque do Engenho Central. O evento é gratuito, com 60 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas pelo site https://doity.com.br/passeio-historico-parque-do-engenho-central-1225 a partir das 10h de amanhã, quinta-feira, 04/12.
Conduzido por Pedro Maurano, coordenador do Engenho Central, e por Maurício Beraldo, historiador do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, o passeio conta com apoio da Secretaria Municipal de Turismo. A caminhada parte do portal do Parque do Engenho Central e percorre os principais espaços do complexo, destacando aspectos históricos, arquitetônicos e culturais dos antigos armazéns da Société de Sucreries Brésiliennes, desde sua fundação no século XIX, durante o período imperial, até a desativação industrial no século XX.
ENGENHO CENTRAL – Fundado em janeiro de 1881 pelo Barão de Rezende, o Engenho Central foi um dos primeiros complexos industriais a modernizar a produção açucareira no Brasil. Em operação até 1974, foi tombado em 1989 pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba). Desde 1992, abriga a Secretaria da Cultura e importantes equipamentos culturais, como o Teatro Erotides de Campos e a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.
SERVIÇO – Passeio Histórico no Parque do Engenho Central, concentração: Portal do Parque do Engenho Central (avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). Domingo, 7/12, às 8h. Atividade gratuita. 60 vagas. Informações: (19) 3403-2600.