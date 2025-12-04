A próxima edição do MovimentAr – Artesanato na Paulista já tem data definida. Desta vez, serão dois dias de atividades: 13 e 14 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 17h, na Estação da Paulista. O evento, que une artesanato, gastronomia, música e oficinas, será uma edição especial de Natal, com 72 expositores de artes feitas com as mãos. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Sesc e do coletivo de artistas manuais QFÉE? (Que Feira é Essa?) – Arte e Gastronomia por Mãos Diversas. A Estação da Paulista está situada na avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580. A entrada é gratuita.
Integram o MovimentAr – Artesanato na Paulista expositores de oito coletivos que compõem o projeto QFÉE?, criado no Sesc. São eles: Arte & Amigos CPP, Collab Aroma e Arte, CSA – Comunidade que Sustenta a Agricultura, Feira das Pretas, Kalidoskopeo, Potência Afro, Quebrada Criativa e Rede Guandu. Eles representam diferentes áreas, como artesanato, gastronomia e agroecologia. Para além de um espaço para comercialização, o evento é um ponto de encontro que valoriza produções manuais, reconhecendo o tempo, o cuidado e a dedicação presentes em cada criação, reforçando o compromisso com a economia solidária, a criatividade, a agricultura sustentável e a preservação de saberes.
“Este evento é uma oportunidade especial para valorizarmos o trabalho dos nossos artesãos e fortalecermos a economia criativa da cidade. Os expositores expõem e comercializam produtos que contam histórias e trazem identidade cultural, e é justamente isso que torna a feira um espaço ideal para quem deseja presentear neste Natal com algo único, feito à mão e com muito carinho. E essa edição especial de Natal será em dois dias justamente para que mais pessoas possam visitar e conhecer a feira”, disse a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.
Os food trucks, atrações musicais e temas das oficinas serão divulgados em breve.
EVENTO – Criado neste ano, o nome MovimentAr, com destaque para o Ar no final da palavra, foi pensado estrategicamente para referência a atividades ao ar livre, para que as pessoas conheçam diferentes espaços da cidade. Além disso, a proposta do Ar é alusiva à identidade do dialeto piracicabano, que é patrimônio imaterial da cidade.
SERVIÇO – MovimentAr – Artesanato na Paulista – Especial de Natal. Dias 13 e 14 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 17h, na Estação da Paulista (avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, Paulista). Entrada gratuita. Informações: (19) 3403-2648.