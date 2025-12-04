Segundo o boletim de ocorrência, a investigação começou após denúncia enviada à Vigilância Sanitária sobre a oferta clandestina dos medicamentos. Equipes da UPJ (Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), acompanhadas pelo delegado responsável, foram até a residência de A.P.A. e J.C.M., onde localizaram máquinas de cartão, celulares, tablets e, nos veículos do casal, seringas e caixas de Tirzepatida.

Medicamentos para emagrecimento eram armazenados, vendidos e aplicados clandestinamente dentro de uma loja de celulares em Piracicaba. A irregularidade foi descoberta pela Polícia Civil durante a “Operação Agulhas Ocultas”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4), que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos responsáveis pela comercialização e aplicação dos produtos — entre eles Mounjaro e Tirzepatida.

As buscas seguiram na loja de celulares localizada na Rua Santa Cruz, alvo principal da operação. No estabelecimento, os policiais encontraram frascos do medicamento armazenados em uma geladeira e uma área nos fundos supostamente utilizada para aplicação dos produtos, equipada com maca, algodão e agulhas. Um caderno de anotações com registros de venda de Tirzepatida também foi apreendido.

O delegado informou que, embora houvesse indícios de exercício ilegal da medicina, não foram constatados atendimentos no momento da ação. Ainda assim, a forma de armazenamento, a exposição para venda e a ausência de autorização da Anvisa caracterizaram o crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da venda e guarda de produtos terapêuticos irregulares. Os dois investigados foram presos em flagrante, com fiança arbitrada individualmente e posteriormente paga, permitindo que respondam em liberdade.

Todos os objetos encontrados, incluindo medicamentos, aparelhos eletrônicos e materiais utilizados nas supostas aplicações, foram apreendidos e encaminhados para análise. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de Piracicaba sob coordenação do delegado André De França Oliveira.