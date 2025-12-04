Moradores do bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições da Praça José Francisco Coimbra Neto, localizada na Rua João Mó.
Segundo os relatos, o alambrado da quadra apresenta danos que impedem parte do uso do espaço. Moradores informaram que alguns equipamentos instalados na praça estão quebrados e que a vegetação está alta em diferentes áreas, dificultando a circulação e o uso do local por crianças e adultos.
Os moradores também relataram a presença de um vazamento de água na calçada, que, segundo eles, ocorre há algum tempo. De acordo com os relatos, a água escorre continuamente e forma áreas úmidas ao longo da via.
Ainda segundo os moradores, as condições atuais da praça têm reduzido a utilização do espaço por famílias do entorno. Eles afirmam ter registrado solicitações em canais oficiais de atendimento do município, mas relatam que, até o momento, não houve intervenções no local.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato está programado para a próxima semana e o vazamento será vistoriado, para que as devidas providências sejam tomadas.
Já Secretaria de Esportes informa que vai enviar uma equipe ao local, ainda nesta semana, para verificar a situação e, assim, avaliar o que precisa ser feito."