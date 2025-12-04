Ainda segundo os moradores, as condições atuais da praça têm reduzido a utilização do espaço por famílias do entorno. Eles afirmam ter registrado solicitações em canais oficiais de atendimento do município, mas relatam que, até o momento, não houve intervenções no local.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato está programado para a próxima semana e o vazamento será vistoriado, para que as devidas providências sejam tomadas.

Já Secretaria de Esportes informa que vai enviar uma equipe ao local, ainda nesta semana, para verificar a situação e, assim, avaliar o que precisa ser feito."