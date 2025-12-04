Nesta edição, 223 universidades de 16 países foram avaliadas. O Brasil aparece como o país com maior representatividade, somando 81 instituições — um volume superior ao da Colômbia, com 39, e ao do Chile, com 31 avaliadas. A metodologia utilizada é derivada do ranking global da THE, mas com ajustes voltados às particularidades das universidades latino-americanas, distribuindo 16 indicadores em cinco eixos: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade científica, internacionalização e interação com a indústria.

A Universidade de São Paulo voltou a ocupar o topo do THE Latin America University Ranking, divulgado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). O relatório, apresentado na quarta-feira (3), reforça o peso do Brasil no cenário acadêmico regional e evidencia avanços estratégicos das instituições nacionais.

Embora o ranking confirme a hegemonia brasileira, a USP se destaca tanto pela liderança quanto pelas iniciativas que ajudaram a consolidar esse desempenho. Segundo o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior, a universidade tem apostado na revisão dos currículos e em novos modelos de pós-graduação, além de investir em centros de pesquisa interdisciplinares voltados a áreas estratégicas como Amazônia sustentável, agricultura tropical, inteligência artificial, oncologia de precisão e mitigação de gases de efeito estufa. O avanço em parcerias internacionais também tem projetado a universidade como polo global de inovação.

No top 10, o Brasil ocupa sete posições, com instituições distribuídas entre federais, estaduais e privadas de tradição acadêmica consolidada. A lista revela a seguinte configuração:

Universidade de São Paulo (USP) – 1ª posição

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – 2ª

Pontifícia Universidade Católica do Chile – 3ª

Universidade Estadual Paulista (Unesp) – 4ª

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – 4ª

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – 6ª

Instituto de Tecnologia de Monterrey (México) – 7ª

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – 8ª

Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) – 9ª

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – 10ª

O cenário reforça o protagonismo brasileiro no ensino superior, já observado no ranking mundial divulgado em outubro. Na edição global, a USP foi posicionada no grupo 201–250, mantendo-se como a instituição latino-americana mais bem colocada no THE World University Ranking.