A cesta básica entregue aos servidores públicos de Piracicaba registrou aumento contínuo ao longo dos últimos 12 meses e se manteve acima dos R$ 300 durante praticamente todo o período analisado. É o que aponta o levantamento enviado pelo Grupo Painel Econômico ESALQ-USP ao Jornal de Piracicaba, que comparou a evolução dos preços monitorados pelo Índice de Cesta Básica (ICB) com o valor do vale-alimentação aprovado pela prefeitura para 2026, de R$ 270.

De acordo com o estudo, o preço médio dos 17 itens acompanhados mensalmente pelo ICB entre agosto de 2024 e agosto de 2025 foi de R$ 302,63. Em sete dos 12 meses, os valores ficaram acima dessa média, especialmente a partir de março de 2025, quando a cesta ultrapassou R$ 316. Observe o gráfico abaixo, realizado pelo Painel Econômico com dados do Indice da Cesta Básica de Piracicaba: