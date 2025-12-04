04 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVA DIREÇÃO

UPAs em Piracicaba iniciam rotina sob comando da Prefeitura; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O primeiro dia de funcionamento das UPAs ocorreu sem registros significativos
O primeiro dia de funcionamento das UPAs ocorreu sem registros significativos

O primeiro dia de funcionamento das UPAs Vila Cristina e Vila Sônia sob administração direta da Prefeitura ocorreu sem registros significativos. Na manhã desta segunda-feira, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Pacheco, visitou as unidades, conversou com trabalhadores e usuários e informou que as ações adotadas têm como foco a continuidade dos serviços e a manutenção das condições de trabalho. Integrantes da coordenação da Secretaria de Saúde também acompanharam a operação.

Saiba Mais:

As duas Unidades de Pronto Atendimento eram administradas pela Organização Social Mahatma Gandhi entre 17 de maio de 2023 e 3 de dezembro de 2025. A Prefeitura encerrou o contrato após constatar descumprimento de cláusulas pela entidade. A rescisão ocorreu de forma consensual e teve como objetivo resguardar a regularidade dos atendimentos.

A organização que atuava na gestão das UPAs passou, há cerca de quatro meses, por intervenção judicial e permanece sob investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Segundo informações divulgadas na coletiva que anunciou a mudança, a transição exigiu ajustes na rotina das duas unidades. Para a reorganização dos serviços, foram mobilizados setores de informática, assistência farmacêutica e áreas administrativas.

Durante as visitas, Pacheco explicou que as próximas contratações serão realizadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Ele também afirmou que, embora as pendências financeiras sejam responsabilidade da Mahatma Gandhi, o município está atuando para garantir respaldo jurídico que permita o pagamento dos valores devidos aos trabalhadores.

O conselheiro municipal de Saúde, Maicon Scarabel, esteve na UPA Vila Cristina durante a manhã e informou, por volta das 9h, que o atendimento transcorria normalmente.

O vice-prefeito declarou que a administração seguirá monitorando a transição para assegurar o funcionamento contínuo das UPAs e a manutenção dos serviços à população.

A equipe de reportagem do JP esteve nas UPAS na tarde desta quinta-feira, (04), e constatou que os atendimentos seguem dentro da normalidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários