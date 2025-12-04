O primeiro dia de funcionamento das UPAs Vila Cristina e Vila Sônia sob administração direta da Prefeitura ocorreu sem registros significativos. Na manhã desta segunda-feira, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Pacheco, visitou as unidades, conversou com trabalhadores e usuários e informou que as ações adotadas têm como foco a continuidade dos serviços e a manutenção das condições de trabalho. Integrantes da coordenação da Secretaria de Saúde também acompanharam a operação.

As duas Unidades de Pronto Atendimento eram administradas pela Organização Social Mahatma Gandhi entre 17 de maio de 2023 e 3 de dezembro de 2025. A Prefeitura encerrou o contrato após constatar descumprimento de cláusulas pela entidade. A rescisão ocorreu de forma consensual e teve como objetivo resguardar a regularidade dos atendimentos.