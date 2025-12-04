A expectativa de uma paralisação nacional dos caminhoneiros voltou a ganhar fôlego nas redes sociais nesta quinta-feira (04), mas o cenário sugerido pelos boatos não saiu do campo virtual. Diferentemente do que se especulava, o País registrou um amanhecer tranquilo, sem interrupções no fluxo de veículos e sem sinais de mobilização coordenada nas estradas.

Relatórios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de entidades representativas do setor apontaram que rodovias estaduais e federais permaneceram totalmente liberadas ao longo do dia. Motoristas mantiveram a rotina de trabalho, reforçando que o fim de ano é período de alta demanda no transporte de cargas — o que naturalmente afasta movimentos de paralisação. Segundo um caminhoneiro, contratos ativos e o aumento de importações tornam inviável interromper atividades nesta época.