04 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
NÃO VINGOU!

Greve dos caminhoneiros fracassa; VEJA o que aconteceu

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CCR RioSP
Tráfego normal no km 78 da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira (04).
A expectativa de uma paralisação nacional dos caminhoneiros voltou a ganhar fôlego nas redes sociais nesta quinta-feira (04), mas o cenário sugerido pelos boatos não saiu do campo virtual. Diferentemente do que se especulava, o País registrou um amanhecer tranquilo, sem interrupções no fluxo de veículos e sem sinais de mobilização coordenada nas estradas.

Relatórios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de entidades representativas do setor apontaram que rodovias estaduais e federais permaneceram totalmente liberadas ao longo do dia. Motoristas mantiveram a rotina de trabalho, reforçando que o fim de ano é período de alta demanda no transporte de cargas — o que naturalmente afasta movimentos de paralisação. Segundo um caminhoneiro, contratos ativos e o aumento de importações tornam inviável interromper atividades nesta época.

Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, interlocutores afirmam que o governo atuou de forma silenciosa para impedir que os rumores ganhassem tração. A estratégia teria sido evitar declarações que pudessem inflar o assunto e, ao mesmo tempo, reforçar publicamente resultados recentes da gestão para reduzir ruídos e desmobilizar eventuais articulações.

A ausência de liderança nacional e de coordenação entre grupos do setor também contribuiu para o rápido esvaziamento da pauta. Sem organização unificada, os boatos perderam força ao longo do dia, trazendo alívio ao Palácio do Planalto em um momento politicamente sensível.

