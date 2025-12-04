As imagens são impactantes e mostram o momento exato em que a estrutura se desprende, projetando o homem para fora e o deixando preso sob a própria carreta.

Um acidente brutal registrado por câmeras de segurança na manhã desta quarta-feira (3) deixou um passageiro gravemente ferido após a cabine de um caminhão se soltar em plena rua Nicolau Iatarola, no bairro Azaléia, em Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Assim que a cabine se solta, o passageiro é arremessado ao asfalto e, sem chance de reação, acaba sendo arrastado por vários metros. O motorista, em desespero, salta do caminhão e tenta alcançar o veículo desgovernado, mas nada consegue fazer para evitar a tragédia.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima, um homem de cerca de 40 anos, sofreu traumatismo craniano e fraturas graves no joelho e no tornozelo. Ele foi socorrido em estado crítico por uma ambulância do município.

A Prefeitura de Saltinho confirmou que o passageiro foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, mas o estado de saúde atualizado não foi divulgado.