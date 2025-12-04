A Academia Jovens Músicos celebra um marco duplo em sua trajetória na próxima quarta-feira (10), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. O concerto comemorativo destaca os 15 anos de atuação da instituição e os 10 anos de parceria contínua com a Caterpillar. A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis para retirada pelo site da Academia.

A programação começa no hall do teatro, onde grupos pedagógicos da Academia se apresentam antes do concerto principal. Em seguida, sob regência de Anderson de Oliveira, a Orquestra Filarmônica Jovens Músicos — composta por professores, estudantes e convidados — assume o palco em uma noite dedicada à celebração da arte, da educação musical e do impacto social promovido pela instituição.