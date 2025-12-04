A Academia Jovens Músicos celebra um marco duplo em sua trajetória na próxima quarta-feira (10), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. O concerto comemorativo destaca os 15 anos de atuação da instituição e os 10 anos de parceria contínua com a Caterpillar. A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis para retirada pelo site da Academia.
A programação começa no hall do teatro, onde grupos pedagógicos da Academia se apresentam antes do concerto principal. Em seguida, sob regência de Anderson de Oliveira, a Orquestra Filarmônica Jovens Músicos — composta por professores, estudantes e convidados — assume o palco em uma noite dedicada à celebração da arte, da educação musical e do impacto social promovido pela instituição.
O concerto reúne participações especiais de peso, incluindo o Coro Contemporâneo de Campinas, regido por Angelo Fernandes, e o Coro Madrigal São Paulo. O pianista Leonardo Hilsdorf, um dos nomes mais reconhecidos de sua geração, é o solista convidado da noite. Ao lado dele, completam o elenco os solistas Katherine de Andrade (soprano 1), Leynad Cavalcante (soprano 2), Mariana Ciriaco (contralto), Renato Fontebasso (tenor 1), Maurício Valer (tenor 2) e Enrique Auco (baixo).
O repertório reforça o caráter grandioso da celebração, com duas obras emblemáticas: “Abertura Festival Acadêmico”, Op. 80, de Johannes Brahms, e “Fantasia Coral”, Op. 80, de Ludwig van Beethoven. Para o maestro Anderson de Oliveira, coordenador e fundador da Academia, a noite representa mais que uma comemoração: é um agradecimento. “São 15 anos dedicados a formar músicos e cidadãos. Este concerto celebra todos que caminham conosco — alunos, pais, professores, parceiros e apoiadores — e marca especialmente nossa relação de 10 anos com a Caterpillar, que acredita no poder transformador da arte”, afirma.
SERVIÇO
Concerto comemorativo – 15 anos da Academia Jovens Músicos
- Data: 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto – Piracicaba
- Entrada gratuita – retirada de ingressos no site da Academia Jovens Músicos